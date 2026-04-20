Андрій Іллєнко Військовий, громадський діяч, екснардеп

Навіщо Путін знову намагається втягнути Білорусь у війну

Чергова спроба Путіна все ж дотиснути Лукашенка
фото: kremlin.ru

Московський туман не вічний

З приводу чергового білоруського загострення.

• 1 •

Білорусь не є реально незалежною державою. Вона фактично знаходиться під гібридною російською окупацією. Тому ми мусимо розглядати її територію як ворожу і кордон з нею як потенційний фронт. Сумний досвід 2022 року, коли територія Білорусі стала плацдармом для наступу російської армії – змушує нас не ставитися легковажно до можливого повторення цього сценарію.

• 2 •

Завдання максимум для Московії – втягнути Білорусь у війну. Завдання мінімум – самою цією загрозою постійно тримати нас у напрузі по всьому білоруському кордону, змушувати нас розпорошувати сили та увагу з інших напрямків. Зрештою, протягом всієї повномасштабки кожні 3-6 місяців тема загрози наступу з Білорусі загострюється в інфопросторі – і це відбувається саме для цього.

• 3 •

Лукашенко покидьок і злочинець, але не ідіот. І він петляє, як може. Його цікавить лише збереження своєї влади. Але тут він на розтяжці. Бо з одного боку, пряме втягування у війну – це колосальний ризик втратити не лише владу, але і життя. З іншого боку, його влада, особливо після кривавого придушення протестів 2020 року – тотально залежна від підтримки з Москви. Як хтось колись влучно сказав: «вони підтримують його як мотузка підтримує повішеного». Це саме той випадок.

• 4 •

Цілком можливо, що зараз відбувається чергова спроба Московії все ж дотиснути Лукашенка. Це пояснює, чому про це почали говорити на найвищому українському рівні.

• 5 •

Останнім реальним аргументом, яким оперує Лукашенко на внутрішню аудиторію є те, що він уникає втягування Білорусі у війну. Зникнення цього аргументу і втягування у вкрай непопулярну війну на боці агресора може створити вибуховий ефект. Реальна боєздатність білоруської армії викликає великі сумніви. Лояльність теж.

Не виключено, що поява на білоруському кордоні розширеного і політично оформленого до Армії Вільної Білорусі полку Каліновського може спричинити до масових переходів білоруських військових до його лав.

Зараз не 22 рік. Вогневі можливості України по нанесенню ударів у глибокий тил всі бачать на прикладі Московії. А тепер подивимось на розміри та розташування Білорусі. Думаю, все достатньо очевидно.

• 6 •

Так що будьмо уважні – але без паніки. Моя думка – скоріш за все Лукашенко петлятиме далі, але буде робити нам пакості. Полізе – кінець йому буде. В усіх сенсах.

• 7 •

Наступить день, коли Білорусь позбудеться гібридної окупації та ми знову станемо союзниками. Як були в часи князя Острозького, сотні років до нього і після нього. Московський туман не вічний.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Для Путіна Іран – союзник, якого не можна втратити. Аналіз NYT
Хто керує Іраном після смерті провідних осіб? Аналіз Reuters
