Андрій Іллєнко Військовий, громадський діяч, екснардеп

Мільйони мігрантів для України: порятунок чи небезпечна ілюзія?

Чи варто Україні залучати мігрантів до або після війни?
Чи справді Україні потрібні мігранти?

Війна в розпалі, але все більше вкидів на тему «Україна повинна прийняти мільйони мігрантів з Бангладешу, Індії, Африки та Близького Сходу, інакше нам кінеееець!!! Іншого шляху немаааа!!!».

У Західній Європі масова міграція з тих самих регіонів світу призвела лише до катастрофи, з якою не ясно що робити. Там асимілювати та змусити працювати нікого не вийшло, але у нас все вийде, звичайно ж.

Сплеску етнічної злочинності, релігійного екстремізму, тероризму, появи небезпечних для корінного населення районів у великих містах, реальної загрози втрати своєї ідентичності цілими країнами внаслідок міграції – такого ж ніде у світі немає, де ви таке бачили! Тому і в понівеченій війною Україні цього не буде! За це ж ми і боремося, за мільйони мігрантів! Іншого шляху нема!

Давайте відверто, професура і кваліфіковані працівники до нас їхати не будуть. Будуть їхати охочі виїхати хоч кудись у пошуках хоч трохи кращого життя без чітких цілей і розуміння чим займатися (таких більшість і це пряма дорога у кримінал і соціальний паразитизм) і готові працювати курʼєрами в кращому разі. Без курʼєрів з Бангладешу проживемо якось, не помремо.

Тим більше скоро ця професія зникне, як і професія водія, наприклад. Бо робити все це будуть дрони і автопілот. З розвитком ШІ у недалекому майбутньому придумати би як людей працевлаштувати штучно, а не мігрантів завезти.

Збережемося як нація – виберемося з цієї біди і будемо жити та розвиватися на своїй землі.

Цікаво, а чому в Ізраїлі ніхто ніколи не завозив мігрантів не-євреїв? Там людей завжди не вистачало, але чомусь все робилося і робиться для того, щоб до Ізраїлю їхали лише євреї.

Як думаєте, чому? Сила ж у багатоманітності! Хм, цікаве питання, є над чим подумати. А, зрозуміло! Але нам так не можна! Чому – бо тому. Іншого шляху нема, давай 33 мільйони з Африки і Бангладешу.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Читайте також

Іран, Трамп і нафта: що стоїть за «переговорами»
Трамп та Іран. Зараз ми бачимо початок великого торгу і Україна тут – не спостерігач
24 березня, 20:15
Прийшов час направити свої війська не на Близький Схід, а саме в Україну
Другий фронт РФ: буде чи не буде?
24 березня, 09:52
Поки Україна шукає гарантій безпеки, схоже, вона сама стає таким гарантом
Чому Україна не може вступити в НАТО: три причини від The Telegraph
29 березня, 21:38
Євросоюз і надалі шукатиме шляхи, як допомогти Україні
Євросоюз передає Україні €80 млн доходів від активів Росії – Каллас
31 березня, 20:14
Сибіга зауважив, що країни Затоки останнім часом активізували діалог з Україною
Сибіга пояснив причину сплеску російських фейків про країни Затоки
7 квiтня, 13:13
Процес реорганізації шкіл має чіткий графік
Реформа старшої школи: стало відомо, коли повноцінно запрацюють ліцеї та гімназії
11 квiтня, 11:20
Після ліквідації загоряння рятувальники розпочали демонтаж аварійних конструкцій
У розтрощеній атакою квартирі в Cумах вціліла паска: фото, що вражає
11 квiтня, 16:59
Початковий етап постачання продукції сфокусовано на безпілотниках, розроблених передовими підприємствами ВПК України
€90 млрд для України: ЄС визначив першу ціль фінансування
Вчора, 14:12
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються
Сили оборони уразили склад десантно-штурмових катерів РФ
Сьогодні, 11:33

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
