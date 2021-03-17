Індексація пенсій: хто залишиться без доплат

Ті пенсіонери, які рахують кожну копійку, таку образу, коли не додали обіцяне, пам’ятатимуть довго

На початку року ми всі були свідками того, як урядовці на чолі з прем’єр-міністром на провідних телеканалах захоплено й радісно розповідали, що з 1 березня влада розпочинає індексацію пенсій та обіцяну президентом доплату пенсіонерам, старшим за 75 років.

Дивно, що влада так пафосно видає за велике досягнення щорічну індексацію пенсій, хоча це передбачено законодавством, питання лише в сумлінному виконанні закону урядовцями. Добре, що цього року розпочали з 1 березня, а не затягнули, як минулого року, аж до літа. Проте з 13-ти мільйонів пенсіонерів ця індексація торкнеться лише восьми мільйонів, і то виплати піднімуться в середньому на 300 гривень, хоча більшість отримає по 100-200 гривень. Чим більша пенсія, тим більша доплата.

До речі, довічне утримування одного судді (так називаються їхні пенсії) становить 67 961 грн. у місяць. У той же час майже 70% пенсіонерів отримують менше 3 тисяч грн.

Уже не перший рік влада забуває проіндексувати пенсії військовослужбовцям, держслужбовцям, науковцям, чорнобильцям тощо.

Знаково, що згаданою урядовою постановою про щорічну індексацію пенсій вчергове перенесли обіцяні доплати пенсіонерам, старшим за 75 років.

Нагадаю, в травні минулого року Президент України пообіцяв доплати для пенсіонерів віком 75–79 років. Міністр соціальної політики Марина Лазебна тоді конкретизувала, що будуть додавати по 500 гривень щомісяця. Проте урядове рішення про введення таких виплат було прийнято лише у вересні 2020 року. При цьому попередній розмір доплат був знижений із 500 до 400 грн, і, що найважливіше, — нараховувати ці гроші уряд запланував лише з 1 липня 2021 року. Однак потім Кабмін ще раз відклав виплати для пенсіонерів, старших за 75 років, з 1 липня на 1 жовтня цього року. Як я з’ясував, загальна кількість таких пенсіонерів — 1,6 млн. Відстрочка виплат по 400 грн на місяць на одного пенсіонера означає, що вони недоотримають по 1200 гривень. Чиновники ж, певне, радіють, що заощадили на пенсіонерах 1,9 мільярдів.

Примітно, що урядова постанова має назву «Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році». Класний захист – забрати обіцяні пенсіонерам 1200 грн! На жаль, ні Шмигаль, ні Зеленський не дають пояснень на запитання: «Чому виникла затримка з обіцяними виплатами?» хоча заради об’єктивності слід зазначити, що обіцяні доплати не передбачені пенсійним законодавством, а є лише передвиборними обіцянками Володимира Зеленського – так само, як і обіцянка звільнити від сплати за комуналку пенсіонерів, старших за 70 років.

Водночас, ті ж пенсіонери, які рахують кожну пенсійну копійку, таку образу, коли не додали обіцяне, пам’ятатимуть довго.

Крім того, варто нагадати, що з нового року вчергове підвищили страховий стаж для отримання пенсії, а також пенсійний вік. З 1 січня 2021-го особи, що не мають страхового стажу в 28 років, будуть вимушені виходити на пенсію в 63 роки. Відтак із січня цього року в Україні перестали призначати соціальні пенсії тим 60-річним українцям, які не мають необхідного стажу. Для жінок, які народилися після 1 квітня 1961 року, пенсійний вік виходу на пенсію – після 60 років. До речі, якщо не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, влада милостиво дозволяє… докупити його. Вартість одного року стажу з 1 січня 2021 року – 31 680 гривень.

Разом із тим влада воліє замовчувати проблеми індексації пенсій і доплат, те, що без індексації залишилися великі категорії пенсіонерів: такі як військовослужбовці, держслужбовці, науковці, частина чорнобильців. Тепер учергове без пояснень перенесли обіцяні президентом доплати пенсіонерам, старшим за 75 років.

Хочеться сподіваюся, що влада зробить висновки з власних помилок і замість урядового піару та популістських обіцянок ми побачимо комплексну економічно обґрунтовану пенсійну реформу.

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Джерело: lexinform.com.ua

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