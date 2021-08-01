Подорожчання проїзду, підвищення пенсій і кінець епохи паперових паспортів. Що зміниться з 1 серпня

Після 24 серпня паперовий паспорт можна з собою не носити

У серпні на українців чекають досить серйозні нововведення. Зокрема, початок режиму paperless і, можливо, нові карантинні обмеження. Отож, що зміниться в останньому літньому місяці.

Паперові паспорти можна не носити з собою

Із 24 серпня Україна входить у режим paperless. Набуває чинності закон, згідно з яким чиновники більше не зможуть вимагати від громадян пред'являти паперові документи. Будь-який документ можна буде надати їм в електронному вигляді.

З цього дня цифровий паспорт стає повноцінним юридичним аналогом звичайного паперового. Тобто всі структури і організації в Україні зобов'язані приймати цифрові паспорти в додатку «Дія».

Україна першою в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового на рівні закону. Якщо знадобиться ідентифікація особистості, можна відкрити програму «Дія» на смартфоні і показати штрих-код. У кожної організації повинні бути зчитувальні пристрої, які дозволять розшифрувати інформацію про власника паспорта.

«Чорнобильці» отримають підвищені пенсії і доплати

У серпні значно підвищаться пенсії для людей з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС. Також вони отримають доплати за липень.

Поправки до законів, які встановлюють нові мінімальні розміри пенсій, ухвалили тільки в середині липня. Однак вони передбачають підвищення пенсій «заднім числом» – з 1 липня цього року. Тому вийде, що в серпні пенсіонери-«чорнобильці», яким встановлено інвалідність, отримають підвищені пенсії за серпень і доплати за липень.

Пенсії для осіб з інвалідністю, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, зростуть на 80-200%. Зокрема:

для людей із I групою інвалідності – з 2780 до 6000 грн;

для людей із II групою інвалідності – з 2317,5 до 4800 грн;

для людей із III групою інвалідності – з 2039,4 до 3700 грн;

для дітей із інвалідністю – з 1854 до 3700 грн.

Крім того, підвищується мінімальна сума загальних соціальних виплат для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю. Тепер держава буде виділяти адресну допомогу, якщо загальна сума виплат, включаючи надбавки і додаткові пенсії, менше таких розмірів:

для людей з I групою інвалідності – 10 340,35 грн (було 5283,9 грн);

для людей з II групою інвалідності – 8272,28 грн (було 4727,7 грн);

для людей з III групою інвалідності – 6204,21 грн (було 4171,5 грн).

Ця «порогова» сума також підвищується з 1 липня. Тобто в серпні «чорнобильці» отримають підвищені доплати також за два місяці.

Також підвищуються «заднім числом» пенсії для інших осіб із інвалідністю.

Нові карантинні обмеження і «пільги»

Карантин в Україні поки що встановлено до 31 серпня. Але в уряді вже зараз готують нас до того, що після цієї дати, а може й раніше, карантин буде посилюватися. За прогнозами, Україні не уникнути нової хвилі епідемії через поширення штаму «Дельта». Як очікується, зростання захворюваності почнеться з середини серпня.

У зв'язку з цим, уже тепер вводяться нові карантинні обмеження. Так, з початку серпня МОЗ повертає обов'язкове ПЛР-тестування і ізоляцію для невакцинованих українців і іноземців, які в'їжджають в країну. Про це повідомив на засіданні уряду 28 липня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також про посилення обмежень попереджають різні держави, куди українці традиційно їздять працювати або відпочивати. Так, з 8 серпня знову вимагатимуть сертифікати про вакцинації або ПЛР-тести Нідерланди, які тільки з 22 липня послабили обмеження для тих, хто в'їжджає. З 1 серпня повертає ПЛР-тести та ізоляцію для мандрівників Німеччина. Найближчим часом планує повернути обмеження Грузія.

У той же час у різних країнах послаблюють обмеження для повністю щеплених туристів або збираються це зробити незабаром. Так, Велика Британія з 2 серпня скасовує обов'язкову ізоляцію для повністю вакцинованих туристів з США і ЄС. Словаччина скасовує з 1 серпня всі обмеження, що стосуються роботи прикордонних пунктів пропуску. Зокрема, в цей день відкриється пункт «Малі Селменці- Вельке Слеменце» на кордоні в Україні, повідомляє Держприкордонслужба.

Продовжує дорожчати проїзд у транспорті

У різних регіонах продовжує зростати вартість проїзду. Так, в серпні планується підвищити ціни на низку маршрутів, що зв'язують столицю і передмістя. Зокрема, маршрутки до Ірпеня днями вже подорожчали на 4 грн.

Із 1 серпня дорожчає проїзд в громадському транспорті Житомира. При розрахунку готівкою в автобусах тепер доведеться платити 8 грн, а електротранспорті – 6 грн. Якщо розраховуватися карткою, можна буде заощадити 1 грн на кожній поїздці. Також підвищується вартість проїзду у Маріуполі. Одна поїздка в автобусах і тролейбусах з 1 серпня обійдеться в 10 грн, в трамваях – 9 грн.

А ось у Вінниці з серпня проїзд в муніципальному транспорті подорожчає відразу вдвічі – з 4 до 8 грн. Тариф буде єдиним як для автобусів, так і для електротранспорту.

Час загадувати бажання

Загадувати бажання на зірки, що падають, найпростіше ночами в період з 11 до 13 серпня. У цей час очікується максимально інтенсивний метеорний потік Персеїди.

За прогнозами, цього року «зорепад» буде особливо сильним і помітним. Зокрема, в ніч на 12 серпня можна буде побачити до ста метеорів на годину. Це в кілька разів більше, ніж було, наприклад, на піку «зоряного дощу» в минулому році (всього кілька десятків метеорів).

Заборона на вилов раків

У серпні в Україні починає діяти літньо-осіння заборона на вилов раків. Дати початку і закінчення обмежень для кожної області різні. Зокрема, в Києві і області вони починають діяти з 1 серпня і триватимуть до 15 вересня. Якщо під час «мораторію» зловлять «на гарячому», за кожного виловленого рака доведеться заплатити штраф у розмірі 25,5 грн.

Джерело: Сегодня