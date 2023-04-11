Захід просто замахується утримувати нашу армію і наших пенсіонерів одночасно

Тому хто не в ЗСУ важко зрозуміти масштабні добавки 30 тисяч. Відміна цієї премії спричинила великий переполох: купа військових, які працюють у тилу, почала шукати нові посади, що викликало хаос в окремих родах військ. Тому радість від повернення я спостерігав на власні очі.

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Але правда в тому, що з фінансами у нас повна катастрофа. І від рішення щось платити кошти в бюджеті не з'являється. Ще менше їх буде, коли уряд індексував пенсії 20%. Теж гарне рішення – пенсіонери ж люди. Тому бездарний уряд гарних рішень копає нам глибоку йому.

Тепер за цими гарними рішеннями уряд буде вимагати зниження курсу до 50, друк гривні через купівлю зобов’язань, і інший тип треш убивства економіки, який й так при смерті.

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Природа цих проблем проста: вихід воєнної економіки!!! Я ще весною минулого року писав, що нам необхідно ввести воєнну економіку або принцип все для фронту - все для перемоги. Це означало масштабну ревізію бюджетів, переведення всіх можливих статей і надходжень на потреби армії, затягування поясів по всіх соцвидатах і т.п. Але таланти наших економістів відомо – особливо як через безграмотність у вирішенні паливної кризи.

Мені приємно коли ремонтують дорогу, створюють парк, я радій, що моя бабуся отримує більшу пенсію. Але є важливий нюанс все це до одного місця, коли прийде «руський мир». Коли місто буде рівнятися із землею ніякої цінності в парку і пенсії не буде!

Неспроможність розуміє, що «все для фронту – все для перемоги» єдиний принцип нашого виживання створює небачені ризики для нас. Особливо затягування чи замороження конфлікту. Тому, що з таким безграмотним урядом дефолт настане вже восени. А Захід просто замахується утримувати нашу армію і наших пенсіонерів одночасно.