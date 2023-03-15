Стало відомо, яка країна отримає $4,62 млрд допомоги від ООН

Всесвітня організація запустила окремий план для вирішення гуманітарних потреб в Афганістані

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) та партнери озвучили на прес-брифінгу в Женеві гуманітарний заклик для допомоги Афганістану на 2023 рік – $ 4,62 млрд, а також регіональний план для підтримки біженців та сімей у сусідніх країнах – $613 млн, повідомляє прес-служба ООН.

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Регіональний план реагування на ситуацію з біженцями в Афганістані на 2023 рік передбачає виділення $613 млн на підтримку переміщених афганців, які мешкають у п'яти сусідніх країнах: Ірані, Пакистані, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані. У цих країнах проживає близько 8,2 млн афганців, зокрема понад 2 мільйони зареєстрованих біженців. Багато хто з них знаходиться в регіоні десятиліттями, в основному в Ірані та Пакистані.

За оцінками, з 2021 року до регіону прибуло 1,6 млн осіб. Понад 70% тих, хто потребує підтримки, – це жінки та діти.

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Також було запущено окремий план ООН щодо задоволення гуманітарних потреб усередині Афганістану. Цей план передбачає виділення $ 4,62 млрд на 23,7 млн афганців у 2023 році.

В Афганістані на сьогоднішніспостерігається одна з наймасштабніших і найважчих гуманітарних криз у світі. Рекордні 28,3 млн осіб – близько двох третин населення, включаючи жінок та дівчаток – потребують гуманітарної допомоги та захисту. Потреби ще більше посилюються недавніми обмеженнями щодо жінок, включаючи заборону на роботу в неурядових організаціях.

Фінансова підтримка залишається критично важливою для запобігання голоду, хвороб, недоїдання та смерті. Аналогічний заклик про фінансування на 2022 рік було профінансовано лише на 52%: було отримано $321 млн із необхідних $ 23 млн.

Нагадаємо, у Женеві (Швейцарія) відбулися переговори між офіційними особами ООН та заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Вершиніним щодо можливого продовження угоди про безпечний експорт зерна з чорноморських портів України.