У вівторок зранку помер командир 128-ї гірсько-піхотної бригади Євген Коростельов, який був поранений на передовій кілька днів тому

У вівторок зранку помер командир 128-ї гірсько-піхотної бригади Євген Коростельов, який був поранений на передовій кілька днів тому

Верховний головнокомандувач, який вчиться виконувати свої обов'язки, залишає десять кладовищ за спиною

Мовою оригіналу

По неофициальной информации, полковник Коростелев подорвался на мине при осмотре новых позиций для отведения подразделений бригады.

Это второй комбриг ВСУ, павший на этой войне.

Первым был комбриг-51, полковник Пивоваренко, погибший во время выхода по Иловайскому коридору.

И ещё два начальника 73 центра, капитаны первого ранга Зинченко и Олефиренко.

Я говорил: хирург, пока научится, оставляет кладбище за спиной.

Верховный главнокомандующий пока научится, оставляет десять кладбищ.

Это даже при условии, что он вообще хочет учиться.

А президент Турции Эрдоган как-то заметил Зеленскому, что рук не хватит для браслетов.

Оказывается, боеприпасы взрываются, сапёры гибнут, комбриги наступают на мины не только потому, что их заставляют проклятый Порошенко и Муженко.

Учеба продолжается.