Україна поверне Донбас за планом Волкера. Як це буде

Фото: прес-служба 56-ї окремої мотопіхотної бригади

Про гучні слова Волкера щодо Донбасу

Спеціальний представник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що Україна не може повернути собі території, які раніше були захоплені Росією. Що ж означають слова американського дипломата, чому не варто через них панікувати і як РФ програє конфлікт на Сході України за планом Волкера.

Перше. Волкер і раніше говорив, що Україна не зможе повернути Донбас іншими способами, ніж тим, який пропонує він. А якщо ми не зможемо повернути Донбас, тоді навіщо потрібна його місія? Він відмовляється від своєї місії, визнає її неспроможною, як і всю політику США в цьому відношенні? Його місія спрямована на те, що ми все-таки повертаємо Донбас. Інакше навіщо це все? Тоді йому потрібно говорити про припинення своєї місії в Україні.

А його слова «Україна не поверне вже захоплені Росією території» вирвані з контексту. Продовження цього спічу таке: треба вводити миротворців і йти через офіційні міжнародні домовленості з Росією.

Волкер як будь-яка людина, що є представником певної групи, яка виробила свою стратегію, буде відкидати всі інші стратегії та розповідати, що його стратегія найкраща. А оскільки Волкер є дуже досвідченим дипломатом, він впевнено проводить свою стратегію, намагаючись донести до всіх, що вона є безальтернативною. Коли хлопець одружується з дівчиною, він пояснює, що з усіма іншими вона не буде щаслива, а тільки з ним. А тут та ж сама історія.

Тому я б не говорив про якусь суперсенсацію в словах Волкера. А ось роз'яснення дати потрібно, тому що зараз люди вирішать, що ми не можемо повернути (окуповані території), та почнуть непритомніти.

Що стосується підстав для такої заяви, вони є. Коли [ватажка ЛНР Ігоря] Плотницького міняли, у так званій ЛНР був 4-5-денний воєнний стан. Тоді росіяни за добу на територію завели шість батальйонно-тактичних груп і стали прямо на лінії розмежування, чекаючи, що Україна, можливо, захоче скористатися цією ситуацією та піти в наступ. Так само й зараз. Ми вже знаємо відповідь, що в разі спроб ЗСУ атакувати ЛНР і ДНР, росіяни точно втрутяться на даному етапі. І чим це все закінчиться? Будуть важкі криваві бої, в результаті яких ми покладемо купу людей і захопимо кілька перехресть. Тобто абсолютно безглузді дії.

Волкер прекрасно це розуміє, напевно має відповідне негласне запевнення від того ж [куратора бойовиків Донбасу, помічника президента РФ Владислава] Суркова з російського боку і розуміє, що будь-яка спроба повернути території силовим шляхом на даному етапі – це негайне втручання Росії повноцінними збройними силами, а значить - лише глухий кут.

Підсумок силового наступу буде наступним: ми не зазнаємо поразки, але й не просунемося. Ось що має на увазі Волкер. Тобто Росія поки не готова віддавати окупований Донбас. Тому немає інших шляхів (окрім миротворців) врегулювання з урахуванням часткових інтересів Росії. Перш за все, мова йде про безпеку.

Як змусити Росію піти на поступки щодо миротворців? США санкціями та поставками озброєнь піднімають ціну конфлікту для Росії. Адже Javelin дали Україні тоді, коли Сурков демонстративно скасував чергову зустріч із Волкером. Їм показали, що скасовувати собі дорожче. А якщо й далі опиратимуться, Україна отримає ще більше озброєнь, а Javelin будуть застосовуватися безпосередньо на лінії конфлікту тощо.

Тобто американці діють афганським шляхом. Вони прекрасно знають, як поводитися з Росією, на прикладі Афганістану. Якщо СРСР не йшов на женевські переговори, які проходили з 1984 року, то йому серйозно піднімали ціну конфлікту. І Союз пішов на компроміс. Тут та ж сама історія і не треба вигадувати нічого нового. А вже Росія – це не СРСР, мабуть, слабша все ж таки.

Тобто зараз американці піднімають ціну конфлікту, щоб Росія погодилася на миротворців. Якщо не піде на поступки, то Javelin відправляться на першу лінію, і ми будемо палити по 10 танків щомісяця. Або вони не використовуватимуть танки і будуть дуже сильно просідати за лінією боєздатності, а ми будемо просуватися дрібними захопленнями в сірій зоні. І, врешті-решт, за півроку зміниться лінія конфігурації зовсім не на їхню користь. Наприклад, наша артилерія почне прострілювати їхню територію до самого кордону з Росією. Відповідно, утвориться низка ділянок, на яких бойовики будуть як на голках. Ми й зараз вже четвертий рік стоїмо практично на околицях Луганська і Донецька, що їм не додає настрою, тому що весь Донецьк знаходиться в зоні дії нашої артилерії, як і Луганськ. Тобто «столиці» цих молодих «республік». А якщо ще й лінії їхнього постачання потраплять в зону обстрілу нашої артилерії, тоді в них виникне велика проблема.

Крім того, 10 танків коштують 50 мільйонів доларів. Зараз їм ця війна, зі слів таких джерел, як той же Стрєлков, обходиться в 10 мільйонів доларів у день. Тобто 300 мільйонів на місяць. А додати сюди 10 спалених танків за місяць... Це значне збільшення ціни конфлікту.

Але навіть це не є головною проблемою. В них же приблизно 400 танків і всього 200-250 танкових екіпажів. Тобто танків більше, ніж танкістів. І це не піхотинці, яких за місяць підготуєш. А в захоплених районах Донецької і Луганської областей немає такої кількості танкістів. Тому вони смикають росіян. Ось, припустімо: чоловік в умовному Омську працює водієм маршрутки, їздить на риболовлю, має двох дітей, прекрасну дружину Машу, яка працює у вареничній – все добре в житті. Заради чого він повинен кинути свій Омськ і поїхати вмирати на Донбас? Коли ризик загибелі маленький – це ще півбіди. А коли він знає, що прилетить Javelin і там навіть нічого буде закопувати... Тому кількість бажаючих дуже сильно падає. І в них починається криза кадрів, коли танки є, а ніхто не хоче в них сідати.

А якщо американці будуть постачати нам снайперське озброєння, і ми почнемо відбивати голови не тільки тупій піхоті, але й тим снайперам, які стріляють по наших. А снайпер – це дуже недешевий фахівець, якого готують 5 років. А якщо вони втратять десятки снайперів, то буде катастрофа.

Простою зміною двох видів озброєнь – протитанкового та снайперського, яке вже постачається – ситуація кардинально змінюється не на користь Росії. Поступове накопичення втрат призведе до дуже потужної кадрової кризи росіян. А це означатиме, що треба вводити штатні війська, що призведе до ризику виявлення їх міжнародною спільнотою. Адже насправді всі – від Bellingcat до західних розвідок – бачать, хто і як заходить. А загибель і потрапляння їхніх штатних військових в полон потягнуть за собою грандіозний скандал на рівні ООН та ПАРЄ. Мовляв, Росія – агресор, тому будуть додаткові санкції. Тому що підписано угоди, є дорожня карта, а росіяни вводять штатні війська. Тому ситуація повільно змінюватиметься не на їхню користь. Разового зламу не буде, але поступове накопичення втрат змусить їх бути більш поступливими у всіх відношеннях. Зокрема, рано чи пізно, з питання миротворців. Тобто Волкер здійснить свій план не зараз, а за два роки.

Росія однозначно програє цей конфлікт. Тут питання тільки в термінах. І, повторюся, заява Волкера не несе жодних загроз. Це заява на рівні: «Маша, виходь за мене, тому що з усіма іншими ти не будеш щасливою». Тобто дотримуйтесь нашої стратегії, тому що з усіма іншими вам не буде щастя. Ось вам і заява Волкера.

Джерело: Апостроф

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