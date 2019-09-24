Грета Тунберг: як інфантильні соціалісти використовують маленьку дівчинку для своїх цілей

Друзі, а чому ви Грету повезли розповідати про глобальне потепління в США, а не в Ірак, Нігерію чи Чад?

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А вот побуду сегодня в тренде. Потому что про эту тему я задней частью мозга пожимаю плечами довольно давно, а тут вот прям в резонанс попало. Еще немного про тех, кто свернул мозг этой несчастной шведской девчонке своей борьбой с глобальным потеплением и довел её до истерики и голодовки.

Швеция, в которой она живет, вносит в уничтожение планеты наименьшую долю. Как и вся Европа. Как и США, Канада, Япония и остальные страны первого мира. В развитых странах мусор собирают раздельно, не вырубают сельву, не выливают скважинную жидкость в тайгу, не сливают отходы производства в океан, не стреляют слонов клыкачей, которых в мире осталось всего тридцать, не выкидывают мусор в реки и не занимаются варварским ловом рыбы.

Все это происходит только в странах третьего мира. Один Мумбаи загрязняет океан пластиком так, как не делает этого, наверное, весь Евросоюз вместе взятый.

Есть один совершенно гарантированный способ прекратить варварское загрязнение планеты странами третьего мира.

Все предельно просто. Если где-то есть место, где законы работают, и где-то есть место, где законы не работают, надо работающие законы из работающего места перенести в неработающие места с неработающими законами.

Если вы гарантировано хотите остановить вырубку амазонки, а местные правительства не в состоянии этого сделать - вы вводите в амазонку войска, объявляете её под международной защитой и устанавливаете над ней международный суверенитет.

Если вы гарантированно хотите остановить уничтожение слонов, а местные правительства в этот момент жрут людей - вы вводите войска, смещаете правительства с человечиной в холодильнике и устанавливаете над ареалом обитания слонов свой суверенитет.

Если вы хотите прекратить разрастание большого пластикового пятна в Тихом океане - вы вводите в Мумбаи войска и объявляете местную традицию выкидывания говн* в реки и сжигания в них своих покойников с последующим отправлением всего этого в океан - вне закона.

Это называется колонизацией.

Это гарантировано решит проблемы девочки.

Хотите?

Вот почему-то я не уверен.

То инфантильное шведское социалистическое левачье, которое подняло её на флаг и стало таскать, как икону, по всему миру - чем окончательно уничтожит психику этого несчастного ребенка - захлебнется от ненависти, если вы предложите им создать вооруженный отряд и отправить его защищать легкие планеты. А уж тем более вступить в него им самим.

Если вы хотите остановить Фарерскую резню - вооружите Sea Shepherd. Всё предельно просто.

Но нет.

Они ж вас убьют - в прямом смысле этого слова - если вы предложите им ограничить право живущих в четырнадцатом веке афганских крестьян отрезать носы своим десятилетним девочкам за то, что те выскочили из дома без платка. Потому что нет ничего святее демократии. И прав человека. Даже если этот человек режет своим детям носы. Или, приехав в Швецию, избивает своих детей шнуром от компьютера, за что его выселяют из страны а еще одна полоумная шведская активистка останавливает самолет с депортацией, чтобы он и дальше мог продолжить избивать и калечить своих детей в её стране.

Рейнджеры в Африке п*здили браконьеров, убивавших слонов, и теперь судят - нет, не браконьеров. Рейнджеров.

И в первых рядах, конечно, социалистические инфантилы всех стран.

Везде, куда приходят мировые корпорации, ситуация с экологией только улучшается. Еще ни разу не было, чтобы куда-то пришла та же самая «Икея» - и там начался трэш и ад.

Но нет.

Инфантильные социалисты борются, почему-то, не с теми, кто выбрасывает содержимое мусорного ведра прямо в реки, а шестилетние дети плавают по этим заторам из говн* на лодочках чтобы собрать пластиковые ошметки и сдать их за доллар в день на вторсырье - они будут бороться с "Икеей" и прочими поработившими мир капиталистами.

И вот у меня вопрос.

Скажите, друзья, а почему вы повезли девчонку не Ирак, рассказывать, что нельзя поджигать нефтяные скважины в Кувейте, не в Северную Корею, рассказывать, что нельзя проводить ядерные испытания, не в Россию, рассказывать, что нельзя выжигать выбросами от добычи никеля половину соседнего Киркенеса, не в Нигерию, не в Чад, не в Индонезию, не в Колумбию и не в другие замечательные страны, а в США, где за выброшенный в океан пакет тебя просто отправят на месяц за решетку, подумать о глобальном потеплении?

Это я не к тому, чтобы эти товарищи потащили ребенка в Ирак. Не дай бог. Хотя я не сомневаюсь, что они свернут девчонке голову окончательно и всё в итоге все равно закончится какой-нибудь борьбой за свободу Палестины против израильского фашизма, оно всегда этим заканчивается, и несчастная девчонка поедет в Демократическую Республику Конго бороться за права браконьеров, где ей в итоге и отрежут голову - но сама постановка вопроса меня каждый раз поражает, как институтку.

Вы хотите остановить загрязнение планеты, девяносто процентов в которое вносят Китай, Индия, Россия, Бразилия и весь африканский континент целиком?

Тогда какого черта вы грызете мозги Соединенным Штатам?

Если вы хотели видеть, как выглядит разжижение мозгов - то это оно. Когда взрослые люди, вместо того, чтобы отправить ребенка обратно в школу, тащат его на яхте через океан, где он рассказывает с трибуны Лиги Наций, что он не ходит в школу из-за глобального потепления...

С ума сошел весь мир.

Напрочь. Наглухо.

Популизм и сопливая неспособность к принятию решений везде, в каждой щели.

Шестнадцатилетний подросток, который уже год как не ходит в школу - это вообще последний эксперт, которого я хотел бы слушать с трибуны ООН по любым глобальным вопросам.

А с планетой Земля все будет в порядке. Планета Земля пережила столкновение с Теей, как минимум два полных обледенения как минимум по миллиону лет каждое, каменноугольный период, когда глобальное потепление было таким, что нынешнее рядом не валялось, извержение Йеллоустоуна, юкатанский метеорит, сибирские траппы и тысячи других катастроф, которые нам и не снились. Планете вообще нихрена не будет. Она весь наш пластик и выбросы переварит за какие-нибудь смешные десять тысяч лет и даже не заметит.

Это человечеству п*здец.

А с Землей то все будет хорошо.

И через 65 миллионов лет она народит новые разумные формы жизни.

И я совсем не уверен, что это худший вариант развития событий.

А девчонку действительно жалко. Жизнь и психику ей теперь изломают окончательно.