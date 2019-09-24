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    Суспільство

    Клімкін прокоментував «українське питання» на виборах у США

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    За словами ексміністра, Україну &laquo;все глибше затягує негативна медійна спіраль, з якої буде дуже важко вибратися без втрат для нашого іміджу&raquo; - Клімкін прокоментував «українське питання» на виборах у США
    За словами ексміністра, Україну «все глибше затягує негативна медійна спіраль, з якої буде дуже важко вибратися без втрат для нашого іміджу»

    Американські ЗМІ почали пов'язувати позицію Дональда Трампа щодо військової допомоги Україні з тиском у справі Байдена - ексміністр

    Ексміністр закордонних справ Павло Климкін вважає, що за будь-якого розвитку подій на виборах у США, Україні не вдасться уникнути іміджевих втрат.

    Про це він написав у Twitter.

    Клімкін зазначив, що «американські ЗМІ почали пов'язувати позицію Дональда Трампа щодо військової допомоги Україні з тиском у справі Байдена».

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    За словами ексміністра, Україну «все глибше затягує негативна медійна спіраль, з якої буде дуже важко вибратися без втрат для нашого іміджу».

    Нагадаємо, скандал у США набирає обертів після того, як співробітник розвідки, який обробляв телефонну розмову Трампа з «іноземним лідером», яким може бути президент України Володимир Зеленський, подав скаргу своєму керівництву. Його турбували окремі висловлювання Трампа, які, за даними американських ЗМІ, можуть трактуватися як тиск на українську сторону з метою змусити відкрити розслідування проти сім'ї Джо Байдена, що є безпосереднім конкурентом Трампа на наступних виборах президента США.

    Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

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