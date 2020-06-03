Масові протести - перманентний стан США, який не є глобальною проблемою для країни

«Нам би свою країну не втрати. А в США і без нас дадуть собі лад»

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Честно говоря, я думал, что между истерикой от коронавируса и истерикой от протестов будет хотя бы пара месяцев перерыва. Ну, хотя бы как между коалами и вирусом. Или Гретой и коалами.

Мироздание, что ты делаешь, а-ха-ха, прекрати.

Кстати, у меня такое чувство, что это взаимосвязанные вещи. Если месяцами накручивать общество на теме «ааа, мы все умрем!», то шансы, что пи*данет - оно как-то повышаются, по-моему.

Скажите, а мне одному совершенно фиолетово на американские протесты? Я один помню, что протесты, бунты, как и сопутствующие им мародерство и погромы - ну, а куда ж без этого-то - с вводом нацгвардии и последующим подавлением - это перманентное состояние с пароксизмами раз так лет в десять? Что мародеры были и после урагана Катрина в Новом Орлеане, и при погромах в Фергюссоне и вообще всегда. Я один смотрел «Полицейскую Академию», которая как раз про волнения в конце шестидесятых как раз в Нью-Йорке, да? Больше никто этот фильм не видел? Хорошее кино. Рекомендую.

Гугл - Стоунвольские бунты - читать. И про бар «Голубая Устрица» станет намного понятнее.

Нет, я, конечно, понимаю, что народ надо держать в состоянии постоянного оху*вания - не важно от чего, хоть от вируса в Ломбардии, хоть от погромов в Минеаполисе - но, блин, не перебор ли как-то?

У меня одного ощущение, что Североамериканские Соединенные Штаты совершенно точно разберутся и со своим полицейским произволом, и с погромами, и вообще со всем, как они разбирались всегда? Вооруженные граждане возьмут под охрану магазины и общественные центры, нацгвардия войдет и возьмет под контроль города, общество возьмет под контроль в очередной раз потерявшую берега полицию, СМИ выполнят свою функцию и начнут общественную дискуссию, которая приведет к корректировке общественного договора - и все это они как-то сделают без меня, эксперта по американским погромам, американской полиции и американской дискриминации из Волчьежопска Северного Бутова.

Вот почему-то я в этом уверен.

Я, бл*дь, даже не знаю, где этот Минеаполис-то и находится. Чего и вам советую.

У меня и без него проблем своей рубашки по горло. Нам бы свою страну не про*рать. А Минеаполис и без нас справится.

Соблюдайте информационную гигиену.

Нервные клетки не восстанавливаются.

Хотя и это - пиз*ежь.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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