Найголовніші речі для тривожної валізи

Цей текст для цивільних, які думають, що купувати і що робити

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Читаю я, читаю про мультитул в тривожну валiзу и… Не знаю, я, наверное, какой-то неправильный военкор. Но за полгода войны и двадцать лет командировок по всяким точкам мира лично мне мультитул не понадобился ни разу. Вот вообще ни разу. Более того – мне даже нож не понадобился ни разу.

Собственно говоря, я даже не могу представить ситуации, в которой мультитул мог бы понадобится.

Что им делать? Ремонтировать квартиру после попадания танкового снаряда? Не поможет. Уж поверьте мне.

Или прикручивать расшатавшуюся дверцу шкафчика в спальном гарнитуре? Вам точно не до шкафчика будет. Уж поверьте мне тоже.

Во время активных действий вы в своей квартире вообще жить не будете. Вы её будете навещать в тихое время, когда не стреляют. А именно жить вы будете в подвале. А там мультитулом тоже делать особо нечего

Проводку чинить? Так света не будет.

Менять потекшую прокладку в кране?

Так не будет и воды.

Ну, не знаю, может, пассатижи один раз за год и понадобятся когда-нибудь, дужку очков прикрутить проволокой соседке столетней бабе Гале, или подметку обратно на ботинках пришить, но на какой-либо мелкий ремонт вам будет вообще плевать. Совершенно. Полностью. У вас просто моральных сил не будет даже думать о таких вещах, как мелкий ремонт каких-то бытовых вещей.

Если вы собираетесь уезжать, то в тревожный чемоданчик вам нужно вообще всего три вещи – деньги, документы, телефон

Вот это реально самое необходимое. В порядке убывания важности. Ну, три с половиной – компьютер, ок. Не бросать же. И детям мультик в палатке показать.

Самое главное из всего этого – это деньги.

Даже не документы – документов много у кого не будет – именно деньги.

И желательно какую-то часть иметь именно наличкой.

Остальное все по формуле: если есть место в багажнике, то почему бы и не кинуть.

Из оркостана я уезжал с двумя чемоданами.

Из Украины – уже с одним полупустым рюкзаком.

Все, что мне казалось необходимым, теперь в трех странах по закоулкам валяется.

Мультитула у меня нет до сих пор.

Потому что если вы решили уезжать – то к западу от войны все будет работать. По прежнему. Ну, возможно, не будет он-лайн банкинга, потому что центральные офисы накроются или будут стоять без света, и расплатиться картой или снять деньги в банкомате уже не получится – но во всем остальном каких-то особых проблем не будет. Вам же не нужна сейчас гречка в Славянске, правда? А там до войны всего ничего. Любая заправка к вашим услугам. Любой магазин. Любое кафе. А если нет – то любой местный житель. Уж пожрать купить вы всегда сможете.

А если не сможете – до границы из любой точки Украины тысяча километров. Двое суток на машине. Уж двое-то суток можно вообще не есть. Это для человека не составляет вообще никаких проблем. Даже лучше не есть – в кустики бегать не придется. В скрюченном неподвижном состоянии кишечник не особо любит работат.

А если не на машине, то все равно в любом случае за неделю на перекладных доберетесь.

Ну, возьмите с собой колбасы или тушенки на это время. И пару-тройку запасных трусов-носков-маек-подштанников на смену белья.

Вот детям, да, детям желательно взять перекус на всякий случай.

Ну, аптечку еще, да. От живота, от головы, от температуры, бинт, пластырь, хлоргексидин. Это да. Зажигалку. Сигарет возьмите – желательно, подороже – даже если не курите. Угощать. Завязать разговор – спросить, уточнить, купить

А больше каких-то особых запасов вам не надо.

В дороге вообще главный принцип – чем меньше тащить, тем лучше.

Если собираетесь оставаться

Тут расклад другой, конечно, но мультитул тоже не самая главная вещь в хозяйстве будет. Куда полезнее окажется топор. Полноценный такой дровосек. Идите лучше его купите. Воды нет, света нет, газа нет. Единственный способ приготовления пищи – костер во дворе. А разбирать мебель на дрова мультитулом не очень.

И буржуйка. Вот, вообще ни разу еще не встречал ни одного совета про буржуйку. А если начнется зимой – это самая главная вещь в вашей квартире/подвале будет. Вот уж поверьте мне. Идите, купите себе печку. И два листа железа. Один на пол, если собираетесь пережидать в своей квартире, а всё же паркет-ламинат, второй – вместо стекла в форточке, трубу выводить. Хотя как её выводить теперь в стеклопакеты, не знаю. Вот об этом лучше как раз подумайте.

Да и вообще, фанерой закупитесь – с высокой долей вероятности стекол в вашей квартире может не быть уже в первые же дни. А зима дело такое – ночевать даже при плюс пяти уже совсем не радостно

И к ней калорифер не забудьте. Квадратная такая штука на трубу – ну или какие сейчас делают, их теперь чертова туча видов, наверное. КПД повышается сразу раза в три.

И еще возьмите два металлических ведра. Туристические фильтры для воды дело, конечно, хорошее, но основным вашим источником воды будет теперь топленый снег. Одно ведро – растапливать, во втором, чистом, незакопченом – хранить.

Кстати, снег предельно энергоемкий, его реально замумукаешься топить, и еще он очень сильно уменьшается в объеме – из ведра получится, ну, литра два, наверное, так что имейте в виду.

Так что сделайте запасы воды везде, где только можно. Водопровод отключат довольно быстро, отопление тоже – кстати, первое время воду можно будет еще сливать из батарей – и вы вообще удивитесь, как быстро в быту закончится цивилизация и начнется средневековье, с пищей, приготовленной на огне и водой, добытой из лужи.

Так что налейте полную ванную и все тазики. Замерзнет – и ладно, лед и топить легче, и воды он дает больше

Паркетом буржуйку не топите – он весь в каких-то жутких химических пропитках, воняет невыносимо. Отравитесь. Дверной каркас под наличниками самое лучшее дерево – он не покрашен с трех сторон.

Так что кипяченая вода из луж, ручьев, речек, снега, дождя – теперь ваше всё.

А, и еще. Купите соляры. И на растопки и в качестве топлива – если нужен небольшой огонь, ей вполне можно обогреть маленькое помещение, бросив в миску с соляркой любую тряпку. Коптит, правда, жутко, но в качестве освещения для подвала пойдет. Свечей тоже можно, но их надолго не хватит, а пара канистр соляры дадут вам возможность продержаться пару недель.

Отхаркиваться чернотой, правда, будете потом еще полгода, но всё же.

А еще лучше – купите керосиновую лампу.

Вот это уж точно полезнее мультитула.

Короче. Спуститесь в подвал. Осмотритесь. Подумайте. Натащите досок. Чтоб сделать нары. Подумайте, где их сделаете. Подумайте, что вы тут будете не одни – вас тут сразу толпа наберется. На нары нужны матрасы и одеяла. или карематы и спальники. Кирпичи для очага, если буржуйки нет. Труба и куда её выводить. Выключите свет. Подумайте, что нужно еще. Подумайте, где хранить запас топлива. Чтобы не сгореть самому, если вдруг прилетит. Покрутите головой. Посмотрите что можно и нужно сделать.

Краску купите. Везде, где только можно, напишите «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ! ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЮДИ! ЗДЕСЬ ДЕТИ!» Про детей обязательно напишите, даже если их и нет. Метровыми вот прям буквами

Ваш подвал и будет теперь вашим тревожным чемоданчиком.

Пройдите курсы первой медицинской помощи, кстати. Даже если ничего и не запомните и не поймете – чтобы хотя бы просто не бояться. Не стоять столб-столбом, не впасть в шоковое состояние или истерику.

Вот прям сейчас найдите в интернете и запишитесь.

Даже если войны не будет – это вообще в любом случае пригодится.

Вы удивитесь, насколько вы все делаете неправильно и как много бредовых клише из кино вошли в нашу жизнь в виде правильной модели поведения

Но все же, если не планируете оказывать активного сопротивления и вступать в партизанские отряды – уезжайте.

Если есть дети – уезжайте просто без вопросов. Или отправляйте их со второй половиной.

Вы со своей семьей только мешаться будете.

Не усложняйте жизнь тем, кто будет воевать. У них и без того, чтобы чесать репу, где достать водовозку, чтобы обеспечить ваш подвал водой, и кого послать в сопровождение, проблем выше крыши будет. Им есть о чем подумать и без поиска вам воды и еды.

PS: Если вы идете в армию, вы не являетесь адресатом этого текста. Потому что, а) с высокой долей вероятности вы и так все знаете, б) если нет, то там вам все расскажут, покажут и научат и в) обеспечат большей частью необходимого.

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Джерело: блог Аркадія Бабченка

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