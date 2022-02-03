Глава МЗС Ізраїлю оцінив ймовірність війни між Росією та Україною

Ізраїль перебуває в складній ситуації, оскільки друга за величиною єврейська община у світі перебуває в РФ, а п'ята – в Україні

Ізраїль вважає, що ситуація між Україною та Росія не загострюватиметься найближчим часом. Таку думку висловив очільник МЗС країни Яір Лапід, пише Axios.

«Наразі оцінка (Ізраїлю, – ред.) така, що ми не побачимо насильницької конфронтації найближчим часом. Я також не думаю, що там ось-ось почнеться світова війна», – спрогнозував урядовець.

За його словами, Ізраїль перебуває в складній ситуації, оскільки друга за величиною єврейська община у світі перебуває в РФ, а п'ята – в Україні.

«Ми зобов'язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи», – додав він, повідомивши, що найближчими днями має намір поспілкуватися зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Лапід також висловив стурбованість тим, що криза між Україною і РФ відволікає увагу від переговорів з Іраном щодо ядерної угоди, які проходять у Відні.

«Нам би хотілося, щоб США приділили цьому питанню більш пильну увагу, щоб запобігти небезпечним речам», – глава МЗС Ізраїлю.

Напередодні Білий дім заявив, що більше не вживатиме слово «imminent» (англ. – неминучий, загрозливий або такий, що нависає) для оцінки можливої загрози масштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, Байден схвалив відправку американських військових до Європи.