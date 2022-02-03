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    Глава МЗС Ізраїлю оцінив ймовірність війни між Росією та Україною

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    &laquo;Ми зобов'язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи&raquo;, &ndash; заявив очільник МЗС Ізраїлю - Глава МЗС Ізраїлю оцінив ймовірність війни між Росією та Україною
    «Ми зобов'язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи», – заявив очільник МЗС Ізраїлю
    фото: stmegi

    Ізраїль перебуває в складній ситуації, оскільки друга за величиною єврейська община у світі перебуває в РФ, а п'ята – в Україні

    Ізраїль вважає, що ситуація між Україною та Росія не загострюватиметься найближчим часом. Таку думку висловив очільник МЗС країни Яір Лапід, пише Axios.

    «Наразі оцінка (Ізраїлю, – ред.) така, що ми не побачимо насильницької конфронтації найближчим часом. Я також не думаю, що там ось-ось почнеться світова війна», – спрогнозував урядовець.

    За його словами, Ізраїль перебуває в складній ситуації, оскільки друга за величиною єврейська община у світі перебуває в РФ, а п'ята – в Україні.

    «Ми зобов'язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи», – додав він, повідомивши, що найближчими днями має намір поспілкуватися зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

    Лапід також висловив стурбованість тим, що криза між Україною і РФ відволікає увагу від переговорів з Іраном щодо ядерної угоди, які проходять у Відні.

    «Нам би хотілося, щоб США приділили цьому питанню більш пильну увагу, щоб запобігти небезпечним речам», – глава МЗС Ізраїлю.

    Напередодні Білий дім заявив, що більше не вживатиме слово «imminent» (англ. – неминучий, загрозливий або такий, що нависає) для оцінки можливої загрози масштабного вторгнення РФ в Україну.

    Нагадаємо, Байден схвалив відправку американських військових до Європи.

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    Теги: МЗС Росія Ізраїль війна агресія політика криза Україна
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    Глава МЗС Ізраїлю оцінив ймовірність війни між Росією та Україною