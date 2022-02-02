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    Глава Пентагону вирушить до Європи через Україну

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    Міністр оборони США Ллойд Остін&nbsp;цього місяця відвідає Європу - Глава Пентагону вирушить до Європи через Україну
    Міністр оборони США Ллойд Остін цього місяця відвідає Європу
    фото: АР

    Глава Пентагону візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО

    Глава Пентагону цього місяця відвідає Європу, щоб обговорити з партнерами по НАТО ситуацію навколо України. Про це у середу, 2 лютого, повідомила кореспондентка «Голосу Америки» Карла Бебб у Twitter.

    За її словами, такі дані під час інтерв'ю їй надав речник оборонного відомства США.

    «Міністр оборони Остін відправиться в Європу пізніше цього місяця, щоб зустрітися із союзниками з НАТО в умовах тертя з Росією щодо України», – йдеться у повідомленні.

    При цьому Бебб уточнила, що глава Пентагону візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО 16-17 лютого.

    До слова, речниця Білого дому порівняла Росію з лисицею в курнику. Також сьогодні Пентагон заявив, що Росія посилює забезпечення своїх військ навколо України.

    У Пентагоні, як і кілька тижнів тому, продовжують вважати, що Путін «має достатньо можливостей, щоби піти в наступ в будь-який момент, якщо він цього захоче».

    Нагадаємо, очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що санкції проти РФ будуть запроваджені, щойно російська армія вторгнеться в Україну.

    Також ексзаступник генерального секретаря НАТО оцінив готовність України до відсічі росіянам.

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    Теги: США міністр НАТО політика Україна Пентагон
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    Глава Пентагону вирушить до Європи через Україну