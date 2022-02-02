Глава Пентагону вирушить до Європи через Україну

Глава Пентагону візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО

Глава Пентагону цього місяця відвідає Європу, щоб обговорити з партнерами по НАТО ситуацію навколо України. Про це у середу, 2 лютого, повідомила кореспондентка «Голосу Америки» Карла Бебб у Twitter.

За її словами, такі дані під час інтерв'ю їй надав речник оборонного відомства США.

«Міністр оборони Остін відправиться в Європу пізніше цього місяця, щоб зустрітися із союзниками з НАТО в умовах тертя з Росією щодо України», – йдеться у повідомленні.

При цьому Бебб уточнила, що глава Пентагону візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО 16-17 лютого.

До слова, речниця Білого дому порівняла Росію з лисицею в курнику. Також сьогодні Пентагон заявив, що Росія посилює забезпечення своїх військ навколо України.

У Пентагоні, як і кілька тижнів тому, продовжують вважати, що Путін «має достатньо можливостей, щоби піти в наступ в будь-який момент, якщо він цього захоче».

Нагадаємо, очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що санкції проти РФ будуть запроваджені, щойно російська армія вторгнеться в Україну.

Також ексзаступник генерального секретаря НАТО оцінив готовність України до відсічі росіянам.

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