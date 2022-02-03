Журнал Time присвятив обкладинку ситуації в Україні

Український військовий в бліндажі – герой з журналу

Видання підготувало статтю на тематику війни на сході нашої держави

Україна потрапила на обкладинку американського журналу Time. Про це повідомляє Twitter видання.

Американське видання Time опублікувало обкладинку свого майбутнього номера. На ньому зображений військовий в маскувальному зимовому екіпіруванні, який іде в бліндажі.

TIME's new cover: The untold story of the crisis that could change Europe forever https://t.co/y8bBM9vUWF pic.twitter.com/0yNMU5R0ET — TIME (@TIME) February 2, 2022

У свіжому випуску буде опублікована стаття «Нерозказана історія кризи, яка може змінити Європу назавжди: секретна історія». Матеріал буде присвячений ситуації, що склалася навколо України.

Нагадаємо, раніше журнал Time оголосив «Людину року».