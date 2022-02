Журнал Time присвятив обкладинку ситуації в Україні

Україна потрапила на обкладинку американського журналу Time. Про це повідомляє Twitter видання.

Американське видання Time опублікувало обкладинку свого майбутнього номера. На ньому зображений військовий в маскувальному зимовому екіпіруванні, який іде в бліндажі.

TIME's new cover: The untold story of the crisis that could change Europe forever https://t.co/y8bBM9vUWF pic.twitter.com/0yNMU5R0ET