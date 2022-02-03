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    Журнал Time присвятив обкладинку ситуації в Україні

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    Український військовий в бліндажі &ndash; герой з журналу - Журнал Time присвятив обкладинку ситуації в Україні
    Український військовий в бліндажі – герой з журналу
    фото: Time

    Видання підготувало статтю на тематику війни на сході нашої держави

    Україна потрапила на обкладинку американського журналу Time. Про це повідомляє Twitter видання.

    Американське видання Time опублікувало обкладинку свого майбутнього номера. На ньому зображений військовий в маскувальному зимовому екіпіруванні, який іде в бліндажі.

    У свіжому випуску буде опублікована стаття «Нерозказана історія кризи, яка може змінити Європу назавжди: секретна історія». Матеріал буде присвячений ситуації, що склалася навколо України.

    Нагадаємо, раніше журнал Time оголосив «Людину року».

    Теги: історія війна Україна
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    Журнал Time присвятив обкладинку ситуації в Україні