ЗМІ опублікували текст відповідей США та НАТО на ультиматум Кремля

У документі йдеться про те, що США та НАТО відмовляються закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу

Американці зазначили, що саме Росія «кинула виклик основним принципам глобальної та євроатлантичної безпекової архітектури»

Впливова іспанська газета El Pais опублікувала повний текст відповіді США та НАТО на ультиматум Росії.

У документі йдеться про те, що США та НАТО відмовляються підписати двосторонній договір про безпеку в Європі з Росією, а також закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу.

Так, ЗМІ отримали два документа англійською мовою: відповіді Альянсу на чотирьох сторінках та відповіді Вашингтона на п'яти сторінках.

У відповіді з боку США сказано, що Сполучені Штати готові обговорити з Росією взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні, а також розпочати діалог з питань контролю за озброєннями у сфері ракет середньої та меншої дальності.

Крім цього, США готові:

Обговорити з Росією заходи зміцнення довіри під час проведення навчань у Європі;

Утриматися від розміщення ядерної зброї у Східній Європі;

Розпочати діалог про контроль над озброєннями в обмін на виведення військ та миротворців із Криму, Придністров'я, Південної Осетії та Абхазії;

Продовжити роботу в рамках Ради Росія-НАТО;

Продовжувати обговорення питань безпеки та їхньої інтерпретації з боку Росії;

Дати доступ російським інспекціям до об'єктів ПРО в Румунії в обмін на огляд російських об'єктів;

Включити нові види ядерних систем у подальші угоди щодо контролю за озброєннями;

Розглянути додаткові заходи щодо запобігання інцидентам з Росією на морі та в повітрі.

«Позиція уряду США полягає в тому, що прогрес із цих питань (роззброєння та двосторонньої довіри) може бути досягнутий лише в умовах деескалації загрозливих дій Росії щодо України», – сказано у відповідях з боку США.

Американці також зазначили, що саме Росія порушила довіру, яка лежить в основі співпраці двох країн, і «кинула виклик основним принципам глобальної та євроатлантичної безпекової архітектури».

Крім цього, Вашингтон попередив, що подальше нарощування Росією своїх військових сил чи агресія проти України призведе до аналогічних кроків із боку США та їхніх союзників.

Напередодні Росія оприлюднила лист Лаврова на адресу США і Європи. Раніше стало відомо, що Сполучені Штати отримали письмову відповідь від Росії щодо так званих «гарантій безпеки».

Пізніше у вівторок Кремль заперечив, що передав США письмову відповідь на «гарантії безпеки».

Як відомо, США минулої середи, 26 січня, передали Росії свої письмові відповіді на ці вимоги, в яких виклали свої пропозиції.

У письмовій відповіді були викладені думки США і їх союзників. Водночас було надано оцінку «занепокоєнням» Росії й вказані ті сфери, у яких Вашингтон й Кремль можуть знайти спільну мову.

Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. Повідомлялося, що незабаром НАТО надішле Росії письмові пропозиції щодо «гарантій безпеки».

А ще на днях Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

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