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    Думки вголос

    Трагедія в Одесі: про мерзоту, не про вибори

    • Арсен Аваков

      Голова Міністерства внутрішніх справ України

    • Розсилка
    Трагедія в Одесі: про мерзоту, не про вибори

    Як ми таке допускаємо, люди?

    Мовою оригіналу

    Вчера в Одессе произошла трагедия. Трое молодых нацгвардейцев вышли на патрулирование города. В них, на скорости врезался водитель-неадекват на «левых» евробляхах. Один гвардеец погиб на месте, двое в тяжелом положении в Одесском госпитале. Водитель задержан..

    Но я о мрази, другом неадеквате. Другого слова нет. Думал и решил, что все же опубликуем это видео.. После страшного удара трое грардейцев истекали кровью на асфальте, вызвали скорую – и тут – эта мразина в синей куртке – он подскочил к бойцам и нанес несколько ударов (!!) по лежащим, пока его не оттолкнула, спасибо ей, женщина..

    Каким надо быть нелюдем!?? Что же ты за мразь такая? Как же тебя земля носит?

    Он сбежал с места трагедии до того, как приехала полиция и скорая. Мы искали его всю ночь и пол дня – он прятался – но сейчас мы его нашли!.. ранее судимый, находящийся под условным сроком гражданин Украины, одессит и мразь! Некий Путилин.

    Задержали его. Обвиняется по ст. 345 ч.2 – с наказанием лишения свободы до 5 лет..

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    У нас горе сейчас.. и безумно много напряженной работы по всей стране.. и столько мразей вокруг.. но ведь не они суть нашего мира?

    Гвардейцы, полицейские, спасатели, пограничники - такие же как вы.. их работа иногда забирает у ребят жизни, калечит семьи.. и как же важно каждому из них знать, что все это не зря.., что служат они добрым и отзывчивым людям.. 
    Ведь так?

    Джерело: блог Арсена Авакова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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