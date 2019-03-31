В ЦВК повідомили своє рішення щодо дільниці в Ізмаїлі, яка не відкрилася



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Виборчі дільниці на виборах президента працюватимуть до 20 години

Виборчою комісією було виявлено невідповідність номеру на раніше виданій печатці дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці №511002 цього округу

Центральна виборча комісія надала дозвіл дільничній та окружній виборчим комісіям ТВО №143 для забезпечення проведення голосування на виборах президента використовувати, як виняток, раніше виготовлену печатку з невідповідністю цифр у позначенні номеру дільниці.

«До Комісії 31 березня надійшло звернення окружної виборчої комісії з виборів президента територіального виборчого округу №143 разом з постановою цієї комісії від 31 березня №59, в яких повідомлено, що цього дня вказаною виборчою комісією було виявлено невідповідність номеру на раніше виданій печатці дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці №511002 цього округу, а саме – виявлено невідповідність цифр в позначенні номеру зазначеної виборчої дільниці «№ 510002» замість «№511002», - повідомили у прес-службі ЦВК.

Як зазначається, у зв’язку з цим Комісія надала дозвіл вказаній дільничній виборчій комісії та окружній виборчій комісії з виборів президента територіального виборчого округу №143 для забезпечення проведення голосування, підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці під час складання протоколу про підсумки голосування на виборах президента в межах цього округу використовувати та враховувати, як виняток, раніше виготовлену та передану окружною виборчою комісією ТВО №143 печатку, а саме – із зазначенням номеру виборчої дільниці на печатці вказаної дільничної виборчої комісії: «Звичайна виборча дільниця №510002» «Територіальний виборчий округ №143».

Також Комісія вирішила, що у випадку призначення повторного голосування на чергових виборах президента така печатка не використовуватиметься і підлягатиме поверненню окружній виборчій комісії ТВО №143 для знищення.

Раніше повідомлялося, що в Україні станом на 11:40 не працювала лише одна виборча дільниця - це дільниця в Ізмаїлі Одеської області.

Нагадаємо, 31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

Станом на 11 годину, за даними ЦВК, виборчі дільниці відвідали 15,8% виборців.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко і нинішній глава держави Петро Порошенко.