Єдина в Україні виборча дільниця не працює в Ізмаїлі
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В Ізмаїлі бюлетені було проштамповано печатками інших дільничних комісій
В Україні станом на 11:40 не працювала лише одна виборча дільниця - це дільниця в Ізмаїлі Одеської області. Про це на брифінгу журналістам повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.
«В Ізмаїлі є одна дільниця, на якій штамп, печатка дільниці не відповідає тому зразку, який було надіслано. Саме це питання буде вирішено на засіданні комісії», - сказала Сліпачук.
Як повідомляють спостерігачі «Опори», в Ізмаїлі на двох виборчих дільницях бюлетені було проштамповано печатками інших дільничних комісій. Так, на дільницях № 511002 і № 511003 голосування не розпочалося вчасно, оскільки з’ясувалося, що виборчі комісії отримали печатки інших комісій, якими проштампували виборчі бюлетені напередодні дня голосування.
Одна з комісій відновила роботу із запізненням, інша досі не працює.
Нагадаємо, 31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.
Станом на 11 годину, за даними ЦВК, виборчі дільниці відвідали 15,8% виборців.
На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.
Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.
МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.
Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.
Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).
Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.
Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко і нинішній глава держави Петро Порошенко.
Джерело: 112 Україна