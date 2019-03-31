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    Єдина в Україні виборча дільниця не працює в Ізмаїлі

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    Виборчі дільниці на виборах президента працюватимуть до 20 години - Єдина в Україні виборча дільниця не працює в Ізмаїлі
    Виборчі дільниці на виборах президента працюватимуть до 20 години

    В Ізмаїлі бюлетені було проштамповано печатками інших дільничних комісій

    В Україні станом на 11:40 не працювала лише одна виборча дільниця - це дільниця в Ізмаїлі Одеської області. Про це на брифінгу журналістам повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

    «В Ізмаїлі є одна дільниця, на якій штамп, печатка дільниці не відповідає тому зразку, який було надіслано. Саме це питання буде вирішено на засіданні комісії», - сказала Сліпачук.

    Як повідомляють спостерігачі «Опори», в Ізмаїлі на двох виборчих дільницях бюлетені було проштамповано печатками інших дільничних комісій. Так, на дільницях № 511002 і № 511003 голосування не розпочалося вчасно, оскільки з’ясувалося, що виборчі комісії отримали печатки інших комісій, якими проштампували виборчі бюлетені напередодні дня голосування.

    Одна з комісій відновила роботу із запізненням, інша досі не працює.

    Нагадаємо, 31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

    Станом на 11 годину, за даними ЦВК, виборчі дільниці відвідали 15,8% виборців.

    На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

    Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см. 

    МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

    Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

    Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

    Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

    Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко і нинішній глава держави Петро Порошенко.

    Читайте також: Пам’ятка виборцю. Що можна, а що заборонено у день голосування 

    Джерело: 112 Україна

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    ЦВК вибори Одеса Одещина українці Україна президент
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