Єдина в Україні виборча дільниця не працює в Ізмаїлі



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В Ізмаїлі бюлетені було проштамповано печатками інших дільничних комісій

В Україні станом на 11:40 не працювала лише одна виборча дільниця - це дільниця в Ізмаїлі Одеської області. Про це на брифінгу журналістам повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

«В Ізмаїлі є одна дільниця, на якій штамп, печатка дільниці не відповідає тому зразку, який було надіслано. Саме це питання буде вирішено на засіданні комісії», - сказала Сліпачук.

Як повідомляють спостерігачі «Опори», в Ізмаїлі на двох виборчих дільницях бюлетені було проштамповано печатками інших дільничних комісій. Так, на дільницях № 511002 і № 511003 голосування не розпочалося вчасно, оскільки з’ясувалося, що виборчі комісії отримали печатки інших комісій, якими проштампували виборчі бюлетені напередодні дня голосування.

Одна з комісій відновила роботу із запізненням, інша досі не працює.

Джерело: 112 Україна