Артем Лиманський Юрист громадської ініціативи «Голка»

Чому державне авіаційне підприємство «Україна» проти дітей та брекетів і до чого тут уряд?

Громадська ініціатива «Голка» вивчила урядовий законопроєкт (14346)

Державне авіаційне підприємство «Україна» шукало на роботу менеджера та бортпровідника. У обох оголошеннях були вимоги до обмеження у віці, але що дивує ще більше: претендентам не бажано мати не лише дітей, а й… брекети. Такі дискримінаційні оголошення громадська ініціатива «Голка» виявила на web-порталі robota.ua. 

Авіаційне підприємство перевозить офіційні делегації і вищих посадових осіб України. За його роботу відповідає Міністерство розвитку громад та територій. Парадоксальність ситуації у тому, що захистити громадян від дискримінації неможливо, бо саме уряд запровадив суперечливі постанови. Такі обмеження порушують Кодекс законів про працю, закон «Про рекламу» та низку інших вітчизняних і міжнародних норм.

скріншот вакансії менеджера з веб-сайту robota.ua, де є вікові обмеження і примітка, що діти небажані

У оголошенні про пошук бортпровідника зникла вимога про небажаність дітей, та з'явилося ще більше нетипових вимог. Наприклад, заборона носити брекети, які жодним чином не заважають виконувати посадові обов'язки. Слід зауважити, що брекети використовують з лікувальною метою, вони не є декоративною забаганкою.

Наразі відповіді від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на звернення щодо виявлених порушень немає. Але надійшла відповідь від Держпродспоживслужби, яка згідно з законом «Про рекламу», мала б реагувати на дискримінаційні рекламні оголошення.  

cкріншот вакансії з веб-сайту «robota.ua»

Держпродспоживслужба в обох випадках визнала, що вимоги у оголошенні є незаконним та дискримінаційними, але констатувала, що не може вчинити жодних заходів через те, що кілька постанов Кабміну суперечать одна одній. Торік парламент вніс зміни до Закону України «Про рекламу» і передав повноваження із розгляду справ про дискримінаційні вакансії від Держпраці до Держпродспоживслужби. Уряд мав три місяці після зміни законодавства, щоб привести свої акти у відповідність до нових вимог. Порядок накладання штрафів змінили і зазначили, що рішення про застосування штрафу приймає Держпродспоживслужба. Водночас порядок сплати штрафів, попри вимоги закону, Кабмін не змінив і в ньому залишилась норма про сплату штрафу на підставі постанови Держпраці. Через цю колізію розгляд справ про дискримінаційні вимоги у вакансіях виявився фактично заблокованим.

Тож чиновникам залишилось лише констатувати «наявність нормативної невідповідності у механізмі реалізації зазначених положень Закону» та «відсутність правових підстав для застосування до рекламодавця реклами державного авіаційного підприємства «Україна» заходів впливу, передбачених законодавством».

Відповідь Головного управління Держпродспоживслужби у Київській області
Якщо б постанову змінили належним чином, тоді державне авіаційне підприємство заплатило б штраф у розмірі десять мінімальних зарплат. Станом на сьогодні сума штрафу склала б 86 470 грн грн. 

Єдина норма, яка зараз фактично діє – це штраф за дискримінаційне твердження у рекламі. І сума штрафу становить п’ятикратну вартість реклами. У випадку з вищезгаданими оголошеннями це була безкоштовна реклама, отже державне авіаційне підприємство «Україна» не заплатить штраф.

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олександр Циборот у відповідь на офіційне звернення зазначив, що колізію планують виправити лише після прийняття законодавчих змін до закону «Про рекламу», які ініціював Кабмін. 

Громадська ініціатива «Голка» вивчила урядовий законопроєкт (14346) і виявила, що у ньому за дискримінаційні вимоги у вакансіях передбачений знову таки штраф у розмірі п’ятикратної вартості реклами. Тобто у випадку із безкоштовними оголошеннями знову таки ніхто не понесе жодної відповідальності.

Кабмін про колізію, яка унеможливлює захист трудових прав, проінформували, але урядовці вирішили ситуацію поки не виправляти.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
