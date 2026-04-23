Україна наростить виробництво біометану до 2,1 млрд кубометрів на рік: рішення уряду

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Україна наростить виробництво біометану до 2,1 млрд кубометрів на рік: рішення уряду
За словами Шмигаля, на першому етапі планується запустити вісім біометанових заводів
фото: Верховна Рада (ілюстративне)

Реалізація програми дозволить Україні стати великим виробником біогазу та експортувати його до ЄС

Кабінет міністрів схвалив програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, а також план заходів для її реалізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За словами глави Міністерства енергетики, реалізація програми дозволить Україні стати великим виробником біогазів та експортувати їх до ЄС. Затверджена урядом програма передбачає:

  • будівництво нових біометанових заводів;
  • модернізацію наявних біогазових установок;
  • формування інвестиційних стимулів для бізнесу;
  • дерегуляцію щодо підключення виробників біометану до газотранспортної та газорозподільчих мереж.

«Наша амбітна мета – до 2030 року досягти обсягів виробництва біометану в 1 млрд кубометрів на рік та наростити його до 2,1 млрд кубометрів в наступні п’ять років», – каже він.

За словами Шмигаля, на першому етапі реалізації програми планується запустити вісім біометанових заводів та створити основу для повноцінного функціонування сфери біометану. «Вже цього року плануємо отримати доступ до бази даних ЄС щодо відновлювальних видів палива, ініціювати укладення договору з Євросоюзом про взаємне визнання гарантій походження для біометану, затвердити правила визначення якості природного газу», – додав урядовець.

Як повідомлялося, Європа досягла встановленої потужності в 6,4 млрд кубометрів біометану на рік, згідно з Європейською картою біометану. 81% потужності відповідає заводам, розташованим у Європейському Союзі (5,2 млрд кубометрів). Зростання в країнах ЄС-27 досягло 37%, тоді як потенціал проаналізованих країн, що не входять до ЄС, зріс на 20% порівняно з набором даних за 2022-2023 роки.

Загальна встановлена ​​потужність європейського біометану може сприяти уникненню майже 29 мільйонів тонн викидів CО2 щорічно та виробляти 830 тис. тонн органічних добрив на рік. Ці станції також можуть забезпечувати відновлюваною енергією 5 мільйонів європейських домогосподарств протягом року або заправляти 145 тис. біо-СПГ цілий рік, забезпечуючи довгострокові цілі Європи щодо енергетичної безпеки та пом’якшення клімату.

