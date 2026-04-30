Рада остаточно ухвалила закон про єдиний стандарт поховання героїв

Максим Бурич
Документ визначає конкретний план розбудови інфраструктури пам'яті
колаж: glavcom.ua

Фінансування ініціативи вже закладено в плани державних видатків

У четвер, 30 квітня, Верховна Рада України 267 голосами «за» ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, що докорінно змінює систему вшанування загиблих захисників. Документ передбачає створення розгалуженої мережі меморіальних комплексів по всій країні та запровадження єдиного державного протоколу поховань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на карту законопроекту №13693.

Законопроєкт №13693 унормовує створення військових меморіальних кладовищ не лише на державному рівні, а й у кожній області та в Криму. Вперше на законодавчому рівні чітко розмежовано та визначено поняття «військове меморіальне кладовище» та «військове кладовище», «почесне поховання» та «сектор військових поховань».

Важливою нормою є запровадження безоплатного поховання для осіб, нагороджених орденом «За мужність» трьох ступенів. Тепер територіальні громади зобов'язані дотримуватися єдиних підходів до створення, охорони та утримання місць спочинку воїнів.

Документ визначає конкретний план розбудови інфраструктури пам'яті. Передбачено будівництво п’яти великих військових меморіальних кладовищ. Процес відбуватиметься поетапно:

  • 2026 рік: встановлення першої тисячі намогильних споруд.
  • 2029 рік: збільшення потужностей до 4 тис. одиниць щорічно.

Для забезпечення належного догляду за комплексами штат профільних установ буде розширено зі 100 до 400 фахівців.

Фінансування ініціативи вже закладено в плани державних видатків у 2026 році загальний обсяг видатків складе 183,1 млн грн (з них 150 млн грн – безпосередньо на проєктування та будівництво). До 2029 року щорічне фінансування зросте до 349,3 млн грн у зв'язку зі збільшенням витрат на утримання та оплату праці персоналу.

Кошти будуть виділені шляхом перерозподілу бюджетних призначень Міністерства у справах ветеранів. Нагадаємо, цей законопроєкт пройшов перше читання у грудні 2025 року і сьогодні отримав остаточну підтримку парламенту без жодного голосу «проти».

Нагадаємо, Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) планує відкрити філії в регіонах. Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова повідомила, що відомство розпочало відбір земельних ділянок для створення філій меморіалу в п’яти областях України. За словами очільниці міністерства, до кінця 2026 року планується затвердити проєктно-кошторисну документацію для цих об'єктів. 

