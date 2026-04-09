Уряд виділив десятки мільйонів гривень на модернізацію шкільних їдалень

glavcom.ua
Фінансування отримають 19 об’єктів, які були розпочаті у 2025 році та вже мають високий рівень готовності
Кабінет міністрів розподілив додаткові 46,5 млн грн субвенції громадам на завершення модернізації шкільних їдалень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Як повідомила глава уряду, фінансування отримають 19 об’єктів, які були розпочаті у 2025 році та вже мають високий рівень готовності – не менш як 60%. Це допоможе якнайшвидше завершити розпочаті проєкти і відкрити сучасні їдальні для дітей.

«Сучасна шкільна їдальня – це безпечні умови для щоденного харчування та гідний простір у школі. Держава, яка дбає про своїх дітей, інвестує у власне майбутнє. І якісне шкільне харчування є важливою частиною цієї інвестиції», – каже вона.

За словами премʼєрки, загалом було модернізовано близько 20% харчоблоків. 188 із них – за кошти державної субвенції. Крім того, понад 1,5 тис. їдалень оновлено коштом місцевих бюджетів і за підтримки міжнародних партнерів.

«Шкільне харчування вже отримують учні 1–11 класів у прифронтових громадах та 1–4 класів в інших областях. Наша мета – з 1 вересня цього року забезпечувати гарячими обідами всіх школярів по всій країні», – додала Свириденко.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для всіх школярів. Наразі безкоштовні обіди щодня отримують 1,5 млн учнів тільки початкових класів.

До слова, Міністерство освіти і науки України представило комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій напрацьований механізм послідовного підвищення заробітних плат педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 вересня 2026 року. Відомство запропонувало інтегрувати надбавку в посадовий оклад педагогічних і науково-педагогічних працівників за престижність праці та несприятливі умови.

