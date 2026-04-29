Що буде з цінами на світло? Уряд ухвалив рішення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Що буде з цінами на світло? Уряд ухвалив рішення
Ціни на електроенергію для населення залишаться без змін до 31 жовтня 2026 року
Тарифи на комунальні послуги в Україні залишаються незмінними через мораторій

Кабінет міністрів продовжив дію чинного тарифу для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Він як і раніше становитиме 4,32 грн за кВт⋅год. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Як зазначила глава уряду, для будинків та квартир з електроопаленням, а також багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф – 2,64 грн за кВт⋅год за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць, а за споживання понад цей обсяг ціна – 4,32 грн за кВт⋅год.

Як відомо, востаннє уряд змінював тариф на електроенергію для населення 1 червня 2024 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

