Уряд виділив 700 млн грн на сучасні освітні простори: які школи отримають

Кабмін затвердив порядок надання 700 млн грн субвенції на створення сучасних освітніх просторів. Кошти спрямовані на техніку, мультимедійне обладнання, меблі для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Ремонтні роботи мають бути забезпечені коштом місцевих бюджетів або за підтримки партнерів. Це частина реформи старшої профільної школи – третього етапу НУШ», – пояснила Свириденко.

Субвенцію зможуть отримати комунальні школи, які:

увійдуть до мережі профільної старшої школи у 2027 році або є спеціалізованими ліцеями;

проводять навчання очно або у змішаному форматі;

мають не менше 60 учнів у 8 класах;

забезпечують щонайменше 10% співфінансування з місцевого бюджету.

«Проєкти відбиратимуться на конкурсній основі. Умови та старт прийому заявок оголосить Міністерство освіти і науки України», – додала голова уряду.

Нагадаємо, до 1 вересня 2027 року українські громади повинні завершити реформу шкільної мережі, розподіливши заклади на початкові школи, гімназії та ліцеї. Про це у коментарі «Главкому» розповіла освітній омбудсмен Надія Лещик.

Як повідомлялося, запровадження профільної освіти в Україні не призведе до автоматичного звільнення вчителів у кожному закладі. У цьому в коментарі «Главкому» запевнила народна депутатка, представниця Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.