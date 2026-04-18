Головна Світ Політика
search button user button menu button

AP: Туск заявив, що пов'язана з Росією фірма підтримала президентську кампанію Навроцького

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що криптовалютна компанія Zondacrypto тривалий час спонсорувала польських націонал-консерваторів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив у парламенті з резонансними звинуваченнями на адресу президента Кароля Навроцького та опозиційних сил. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За словами глави уряду, криптовалютна компанія Zondacrypto, за якою стоять капітали російської мафії («Братва») та спецслужб РФ, тривалий час спонсорувала польських націонал-консерваторів. Туск стверджує, що саме інтересами цієї фірми продиктовані два вето Навроцького, якими він за останні пів року заблокував урядові законопроєкти щодо регулювання крипторинку та приведення його у відповідність до норм ЄС.

Політичний скандал посилюється через зв'язок фірми з великими міжнародними подіями. Туск заявив, що Zondacrypto була стратегічним спонсором конференції CPAC у Жешуві в березні 2025 року – за лічені дні до президентських виборів. На цьому заході тодішня міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, близька союзниця Дональда Трампа, відкрито агітувала за Навроцького, називаючи його лідером, здатним повернути Європу до консервативних цінностей, тоді як ліберального кандидата від табору Туска вона охарактеризувала як «абсолютно невдалого».

У відповідь на звинувачення в офісі президента Навроцького заявили, що він не виступає проти регулювання ринку як такого, а лише критикує «недосконалу модель», запропоновану урядом. Своєю чергою лідер «Конфедерації» Славомір Менцен назвав ініціативу Туска спробою знищити польську криптоіндустрію. Попри опір опозиції, уряд наполягає, що прозорість цього сектору є питанням національної безпеки, оскільки відсутність контролю дозволяє ворожим силам використовувати цифрові активи для втручання в політичне життя країни.

Як відомо, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що накладе вето на законопроєкт щодо механізму використання позик Європейського Союзу для фінансування оборонних витрат. Йдеться про 43,7 млрд євро кредитів у межах програми зміцнення оборони. 

У телевізійному зверненні Навроцький заявив, що механізм SAFE передбачає значні фінансові зобов’язання для країни.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підозри щодо передачі Угорщиною інформації Росії з засідань ЄС існували вже давно. Про це він написав у соцмережі X.

«Новина про те, що люди Орбана інформують Москву про засідання Ради ЄС у всіх деталях, не повинна нікого дивувати», – зазначив Туск.

Теги: Польща Дональд Туск законопроєкт Кароль Навроцький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua