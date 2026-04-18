AP: Туск заявив, що пов'язана з Росією фірма підтримала президентську кампанію Навроцького

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що криптовалютна компанія Zondacrypto тривалий час спонсорувала польських націонал-консерваторів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив у парламенті з резонансними звинуваченнями на адресу президента Кароля Навроцького та опозиційних сил. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За словами глави уряду, криптовалютна компанія Zondacrypto, за якою стоять капітали російської мафії («Братва») та спецслужб РФ, тривалий час спонсорувала польських націонал-консерваторів. Туск стверджує, що саме інтересами цієї фірми продиктовані два вето Навроцького, якими він за останні пів року заблокував урядові законопроєкти щодо регулювання крипторинку та приведення його у відповідність до норм ЄС.

Політичний скандал посилюється через зв'язок фірми з великими міжнародними подіями. Туск заявив, що Zondacrypto була стратегічним спонсором конференції CPAC у Жешуві в березні 2025 року – за лічені дні до президентських виборів. На цьому заході тодішня міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, близька союзниця Дональда Трампа, відкрито агітувала за Навроцького, називаючи його лідером, здатним повернути Європу до консервативних цінностей, тоді як ліберального кандидата від табору Туска вона охарактеризувала як «абсолютно невдалого».

У відповідь на звинувачення в офісі президента Навроцького заявили, що він не виступає проти регулювання ринку як такого, а лише критикує «недосконалу модель», запропоновану урядом. Своєю чергою лідер «Конфедерації» Славомір Менцен назвав ініціативу Туска спробою знищити польську криптоіндустрію. Попри опір опозиції, уряд наполягає, що прозорість цього сектору є питанням національної безпеки, оскільки відсутність контролю дозволяє ворожим силам використовувати цифрові активи для втручання в політичне життя країни.

Як відомо, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що накладе вето на законопроєкт щодо механізму використання позик Європейського Союзу для фінансування оборонних витрат. Йдеться про 43,7 млрд євро кредитів у межах програми зміцнення оборони.

У телевізійному зверненні Навроцький заявив, що механізм SAFE передбачає значні фінансові зобов’язання для країни.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підозри щодо передачі Угорщиною інформації Росії з засідань ЄС існували вже давно. Про це він написав у соцмережі X.

«Новина про те, що люди Орбана інформують Москву про засідання Ради ЄС у всіх деталях, не повинна нікого дивувати», – зазначив Туск.