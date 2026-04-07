«Україна втрачає свою суб’єктність». Тимошенко б'є на сполох через щойно ухвалений закон

Тимошенко про законопроєкт №12221: Треба зберегти суверенне право України сертифікувати свої товари і послуги

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час обговорення законопроєкту №12221, який сьогодні був ухвалений в парламенті заявила, що Україна втрачає свою суб’єктність, суверенітет, своє право впливати на внутрішнє життя. На думку експрем'єрки, №12221 ще більше поглиблює ці процеси та позбавляє українців права захищати свої національні інтереси в системі встановлення стандартів робіт та послуг.

За її словами, формування Ради акредитації з числа іноземців може негативно вплинути на внутрішній ринок і послабити національний контроль якості. Тимошенко переконана, що такий підхід не відповідає практикам інших європейських країн і може передати значну частину впливу на ринок зовнішнім учасникам.

«Наша інтеграція до Європейського Союзу – це єдиний правильний шлях для України. І для нас надзвичайно важливо, щоб Україна якомога швидше стала членом ЄС. Країни, які вступали до Європейського Союзу, приблизно 20% свого суверенітету передавали на загальні європейські структури, а 80% – залишалося у кожної країни. І наша команда ніколи не дозволить, щоб по відношенню до України ці розумні, збалансовані пропорції передачі частини суверенітету структурам Європейського Союзу були порушені, і Україна повністю втратила свою суб’єктність», – наголосила лідерка «Батьківщини».

Політикиня нагадала, що державні органи влади, такі як Конституційний суд, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів, митниця та інші, а також державні монополії, як «Енергоатом», «Нафтогаз», «Укрзалізниця» вже передані під контроль наглядовим радам, в яких працюють іноземці і які, за словами Тимошенко, не підзвітні українському народу.

«А тепер це Рада акредитації, яка фактично впливатиме на те, які товари і послуги продаються в Україні, буде тепер формуватися знову залученням іноземних радників. Скажіть, будь ласка, чому ви це віддаєте? Це не відповідає європейським стандартам, які застосовують інші країни», – додала Юлія Тимошенко.

Вона занепокоєна тим, що рішення щодо допуску товарів і послуг на ринок фактично залежатимуть від іноземних структур, а національні органи сертифікації втратять пріоритет, у тому числі в судових спорах. До того ж, як звернула увагу лідерка «Батьківщини», якщо контроль сертифікації вийде з-під національного впливу, Україна ризикує втратити інструменти захисту власного ринку та позиції на міжнародних ринках.

«Не голосуйте за цей закон! Треба зберегти суверенне право України сертифікувати свої товари і послуги так, як це потрібно українській нації – як власні, так і імпортні», – закликала Юлія Тимошенко, однак вказаний законопроєкт №12221 ухвалили в другому читанні та і цілому голосами 278 нардепів.