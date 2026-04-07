«Україна втрачає свою суб’єктність». Тимошенко б'є на сполох через щойно ухвалений закон

Дарія Демяник
glavcom.ua
Лідерка «Батьківщини» занепокоєна щодо нового законопроєкту, який позбавляє українців права захищати свої національні інтереси
фото: скриншот з трансляції Верховної Ради

Тимошенко про законопроєкт №12221: Треба зберегти суверенне право України сертифікувати свої товари і послуги 

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час обговорення  законопроєкту №12221, який сьогодні був ухвалений в парламенті заявила, що Україна втрачає свою суб’єктність, суверенітет, своє право впливати на внутрішнє життя. На думку експрем'єрки, №12221 ще більше поглиблює ці процеси та позбавляє українців права захищати свої національні інтереси в системі встановлення стандартів робіт та послуг.

За її словами, формування Ради акредитації з числа іноземців може негативно вплинути на внутрішній ринок і послабити національний контроль якості. Тимошенко переконана, що такий підхід не відповідає практикам інших європейських країн і може передати значну частину впливу на ринок зовнішнім учасникам.

«Наша інтеграція до Європейського Союзу – це єдиний правильний шлях для України. І для нас надзвичайно важливо, щоб Україна якомога швидше стала членом ЄС. Країни, які вступали до Європейського Союзу, приблизно 20% свого суверенітету передавали на загальні європейські структури, а 80% – залишалося у кожної країни. І наша команда ніколи не дозволить, щоб по відношенню до України ці розумні, збалансовані пропорції передачі частини суверенітету структурам Європейського Союзу були порушені, і Україна повністю втратила свою суб’єктність», – наголосила лідерка «Батьківщини».

Політикиня нагадала, що державні органи влади, такі як Конституційний суд, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів, митниця та інші, а також державні монополії, як «Енергоатом», «Нафтогаз», «Укрзалізниця» вже передані під контроль наглядовим радам, в яких працюють іноземці і які, за словами Тимошенко, не підзвітні українському народу.

«А тепер це Рада акредитації, яка фактично впливатиме на те, які товари і послуги продаються в Україні, буде тепер формуватися знову залученням іноземних радників. Скажіть, будь ласка, чому ви це віддаєте? Це не відповідає європейським стандартам, які застосовують інші країни», – додала Юлія Тимошенко.

Вона занепокоєна тим, що рішення щодо допуску товарів і послуг на ринок фактично залежатимуть від іноземних структур, а національні органи сертифікації втратять пріоритет, у тому числі в судових спорах. До того ж, як звернула увагу лідерка «Батьківщини», якщо контроль сертифікації вийде з-під національного впливу, Україна ризикує втратити інструменти захисту власного ринку та позиції на міжнародних ринках.

«Не голосуйте за цей закон! Треба зберегти суверенне право України сертифікувати свої товари і послуги так, як це потрібно українській нації – як власні, так і імпортні», – закликала Юлія Тимошенко, однак вказаний законопроєкт №12221 ухвалили в другому читанні та і цілому голосами 278 нардепів.

Читайте також:

Влада хоче впорядкувати ринок посередників у сфері нерухомості
Рієлтори, хто ви такі? Влада готує нові правила гри на ринку нерухомості
16 березня, 10:35
Рік «закону Ігоря Мазепи». Чи справдилися надії дерибанників лісів і узбереж?
Рік «закону Ігоря Мазепи». Чи справдилися надії дерибанників лісів і узбереж?
13 березня, 15:10
Команда Тимошенко подала заяву про відвід судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Дубаса
Справа Тимошенко: ВАКС відмовив у відводі судді Дубаса
12 березня, 17:18
Прайс-кепи на поточному рівні забезпечують економічну доцільність імпорту електроенергії з ЄС у години дефіциту
Повернення низьких прайс-кепів може дестабілізувати ринок перед наступною зимою – ЗМІ
27 березня, 14:37
Лідером з експорту фруктів залишається Туреччина
Звідки в Україну їдуть цитрусові: митниця назвала головних постачальників
1 квiтня, 12:52
Наближчим часом ринок кав'ярень стане зовсім іншим, вважає експертка
Столичні кав'ярні косить епідемія? Експертка пояснила причини масового закриття вуличних закладів
1 квiтня, 11:17
«АрселорМіттал Кривий Ріг» втратив європейський ринок миттєво
Через екомито СВАМ: «АрселорМіттал Кривий Ріг» повністю зупинив експорт металопродукції до ЄС та звільняє частину працівників
3 квiтня, 14:14
Міністерство фінансів включило рієлторів до системи фінмоніторингу, і тепер вони мають звітувати про угоди з нерухомістю
Нові правила фінмоніторингу угод з нерухомістю. Рієлтори стали дибки
4 квiтня, 11:32
Отриману компенсацію можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, книги
Кешбек на пальне: скільки можна зекономити за теперішніми цінами
5 квiтня, 19:37

Економіка

«Україна втрачає свою суб’єктність». Тимошенко б'є на сполох через щойно ухвалений закон
«Україна втрачає свою суб’єктність». Тимошенко б'є на сполох через щойно ухвалений закон
Металобрухт має стратегічне значення для економіки: нардеп розповів про ефект нульової квоти на експорт
Металобрухт має стратегічне значення для економіки: нардеп розповів про ефект нульової квоти на експорт
Бізнес просить відновити розгляд законопроєкту №12180 про управління відходами: це потрібно для інтеграції в ЄС
Бізнес просить відновити розгляд законопроєкту №12180 про управління відходами: це потрібно для інтеграції в ЄС
Всеукраїнська асоціація громад закликає відкласти ПДВ на посилки від родичів з-за кордону
Всеукраїнська асоціація громад закликає відкласти ПДВ на посилки від родичів з-за кордону
Чи вистачить Україні грошей на соцвиплати: заява глави Мінсоцполітики
Чи вистачить Україні грошей на соцвиплати: заява глави Мінсоцполітики
Україна постачатиме до Китаю стратегічний продукт: підписано угоду
Україна постачатиме до Китаю стратегічний продукт: підписано угоду

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
