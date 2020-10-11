За добу у Збройних силах виявили понад 60 нових випадків захворювання на коронавірус



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На ізоляції перебуває 492 особи

Станом на 11 жовтня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом, хворіє 915 осіб

За добу у Збройних силах України зафіксовано 63 нових випадки захворювання на Covid-19. Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 11 жовтня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 915 осіб. Всього за час пандемії одужало – 2 806 осіб, летальних випадків – 11», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебуває 492 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 48 осіб.

«За минулу добу зареєстровано 63 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – додається у повідомленні.

Так, з них у закладах охорони здоров’я перебуває 14 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 49 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4768 осіб. Це на 960 випадків менше, ніж днем раніше (5728).

Одужали за минулу добу – 937 людей (у попередній день 1920), померли 85 осіб, (у попередній день 108).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 261034 людини, одужали 113507 осіб, летальних випадків – 4972.