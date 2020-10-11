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    Економіка та фінанси

    Гроші Covid-фонду пішли повз медицини: звіт Мінфіну

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    <p>Безпосередньо на медицину було виділено одну гривню з п&rsquo;яти</p> - Гроші Covid-фонду пішли повз медицини: звіт Мінфіну

    Безпосередньо на медицину було виділено одну гривню з п’яти

    Безпосередньо на медицину було виділено одну гривню з п’яти

    Аналіз ефективності використання коштів держбюджету, виділених з Фонду боротьби з Covid-19, показав, що розпорядники витрачали гроші на заходи, вельми далекі від боротьби з коронавірусом.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

    Виявилося, що з Covid-фонду Укравтодору було виділено 35 млрд грн, з них направлено:

    • на будівництво і реконструкцію доріг держзначення – 6 125,6 млн грн;
    • на капітальний ремонт доріг державного значення – 6 092,8 млн грн;
    • на поточний середній ремонт доріг держзначення – 20 781,5 млн грн;
    • на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання доріг держзначення – 2 000,0 млн грн.

    МОЗ на бюджетні програми отримав 14,3 млрд грн, тобто безпосередньо на медицину було виділено одну гривню з п’яти.

    Мінкультури і інформаційної політики отримало з Covid-фонду 1,0 млрд грн.

    Міністерство внутрішніх справ отримало з Covid-фонду 2,5 млрд грн, з них:

    • апарат МВС – 171,1 млн грн;
    • військові частини Національної гвардії України – 125,1 млн грн;
    • главки і департаменти Нацполіції – 2,2 млрд грн.

    Державне управління справами отримало з Фонду 41,2 млн грн.

    Державна митна служба – 160,9 млн грн.

    Гроші Covid-фонду також виділяли Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (для Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття) та Мін’юсту (для фінансово-господарської діяльності держустанови «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України»), тому зараз здійснюється держаудит використання коштів.

    Мінфін зазначив, що ознайомитись з актуальною інформацією щодо використання коштів Фонду можна за посиланням.

    Як повідомлялося, усі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина коштів з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов’язані з пандемією потреби. 

    Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 і перевірити, як і на що були витрачені кошти.

    Нагадаємо, станом на 11 вересня з Фонду боротьби з Covid-19 витрачено 22,9 млрд грн із 66 млрд грн. Це 35% від загальної суми.

     

    Мінфін гроші аудит коронавірус
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