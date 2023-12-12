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Чи продовжувати бойові дії у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу: думки українців

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чи продовжувати бойові дії у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу: думки українців
фото з відкритих джерел

Кожен третій респондент (32%) вважає, що краще йти на припинення бойових дій за умов дійсно серйозних гарантій безпеки від Заходу

Більшість українців вважає, що навіть при значному скороченні підтримки від Заходу варто продовжувати бойові дії для тиску на Росію, навіть з урахування ризиків для територій, які зараз контролює Україна. Про це стало відомо з результатів опитування Київського міжнародного інституту соціології, поведеного 29 листопада − 9 грудня.

У той же час кожен третій респондент (32%) вважає, що краще йти на припинення бойових дій за умов дійсно серйозних гарантій безпеки від Заходу, навіть якщо визволення окупованих територій затягнеться на невизначений термін. 

Водночас 87% українців вважають, що при належній підтримці Заходу Україна зможе перемогти Росію і досягти бажаного результату через надання зброї, фінансової допомоги та санкцій. При цьому 7% опитаних вважають РФ занадто незалежною від підтримки Заходу. Решта 10% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Чи продовжувати бойові дії у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу: думки українців фото 1
Чи продовжувати бойові дії у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу: думки українців фото 2

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, українці і зараз вірять, що належна підтримка Заходу дозволить досягти результату. За його словами, більшість навіть у таких скрутних умовах зберігають віру у важливість боротьби та тиску на ворога.

«Проте дуже можливо, що у разі дійсно суттєвого обмеження допомоги та більшого відчуття наслідків цього громадянами, громадська думка швидко зміниться. І в цьому випадку позиція Заходу також лишається принципово важливою − чи буде мати Україна (хоча би підконтрольні території) дійсно серйозні гарантії безпеки чи Захід знову хоче запропонувати чергову версію Будапештського меморандуму», − додав соціолог.

Опитування було проведене 29 листопада - 9 грудня 2023 року серед 1031 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Нагадаємо, понад сто провідних європейських законодавців у вівторок надішлють спільний лист конгресменам США із закликом розблокувати додаткове фінансування для України. Зазначимо, Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив деяких республіканців.

Теги: соцопитування війна втрати Україна фінансування українці

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