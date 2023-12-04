США вдарили по бойовиках в Іраку: є загиблі
Бойовики готувалися запустити вибухові снаряди по силах США
Внаслідок авіаудару США в Іраку біля міста Кіркук загинули п’ять бойовиків, які готувалися запустити вибухові снаряди по американських силах в країні. Про це пише Reuters.
Військовий чиновник США підтвердив удар самооборони, спрямований на місце розміщення безпілотників поблизу Кіркука 3 грудня вдень.
Ісламський рух опору в Іраку пообіцяв відповісти американцям. Повідомляється, що угруповання взяло відповідальність на себе за кілька нападів на війська США протягом тижня.
Представник американських військових раніше заявив, що американські та міжнародні сили зіткнулися з численними ракетними ударами на північному сході Сирії, але втрат чи пошкоджень інфраструктури немає.
Іракські збройні угруповання заявили про понад 70 таких нападів на війська США з 17 жовтня через підтримку Вашингтоном Ізраїлю в його бомбардуванні Гази. Напади призупинилися під час нещодавнього припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, але тепер знову поновилися.
У листопаді США завдали дві серії ударів в Іраку. Під час цих ударів було вбито щонайменше 10 бойовиків, які були ідентифіковані як члени Хезболли та Сил народної мобілізації Іраку.
Нагадаємо, американські військові зазнали чотирьох атак з боку Іраку та Сирії 23 листопада із застосуванням ракет і озброєних безпілотних літальних апаратів, але обійшлося без втрат або пошкоджень інфраструктури.
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