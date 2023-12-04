Головна Світ Політика
search button user button menu button

США вдарили по бойовиках в Іраку: є загиблі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США вдарили по бойовиках в Іраку: є загиблі
У листопаді США завдали дві серії ударів в Іраку
фото з відкритих джерел

Бойовики готувалися запустити вибухові снаряди по силах США

Внаслідок авіаудару США в Іраку біля міста Кіркук загинули п’ять бойовиків, які готувалися запустити вибухові снаряди по американських силах в країні. Про це пише Reuters.

Військовий чиновник США підтвердив удар самооборони, спрямований на місце розміщення безпілотників поблизу Кіркука 3 грудня вдень.

Ісламський рух опору в Іраку пообіцяв відповісти американцям. Повідомляється, що угруповання взяло відповідальність на себе за кілька нападів на війська США протягом тижня.

Представник американських військових раніше заявив, що американські та міжнародні сили зіткнулися з численними ракетними ударами на північному сході Сирії, але втрат чи пошкоджень інфраструктури немає.

Іракські збройні угруповання заявили про понад 70 таких нападів на війська США з 17 жовтня через підтримку Вашингтоном Ізраїлю в його бомбардуванні Гази. Напади призупинилися під час нещодавнього припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, але тепер знову поновилися.

У листопаді США завдали дві серії ударів в Іраку. Під час цих ударів було вбито щонайменше 10 бойовиків, які були ідентифіковані як члени Хезболли та Сил народної мобілізації Іраку.

Нагадаємо, американські військові зазнали чотирьох атак з боку Іраку та Сирії 23 листопада  із застосуванням ракет і озброєних безпілотних літальних апаратів, але обійшлося без втрат або пошкоджень інфраструктури.

Теги: США Ірак напад військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми ведемо наймасштабнішу війну на континенті за останні вісімдесят років
Тверезий погляд на реальність війни
27 листопада, 11:46
Зовсім нещодавно Кіссінджер давав Путіну свої поради
Кіссінджер показав Путіну шлях до політичного безсмертя
Вчора, 10:31
На Близький Схід прибув американський атомний підводний човен
США відправили на Близький Схід атомний підводний човен
6 листопада, 04:23
Європейський Союз має бути готовий підтримувати Україну у війні з Росією, якщо допомога Сполучених Штатів знизиться, вважає Боррель
«Підтримка США зменшиться»: ЄС зробив заяву про військову допомогу Україні
11 листопада, 16:12
Тривалість війни визначатиме воля політичног окерівництва України, вважає Подоляк
Банкова назвала фактори, що визначають тривалість та фінал війни з РФ
26 листопада, 17:17
Кулеба акцентував, що сьогодні відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ
Кулеба: ЗСУ наразі є найпотужнішою армією в Європі
29 листопада, 11:25
ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонської області: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонської області: аналіз ISW
17 листопада, 05:25
Поляки не горять бажанням служити в армії
Служба в армії обов'язкова? Поляки здивували своїми відповідями
21 листопада, 11:33
Зброя для України – це робочі місця для американців
Стало відомо, яку вигоду отримали США від військової допомоги Україні
29 листопада, 07:30

Політика

США вдарили по бойовиках в Іраку: є загиблі
США вдарили по бойовиках в Іраку: є загиблі
Politico: Пентагон заявить про брак потужностей через підтримку України
Politico: Пентагон заявить про брак потужностей через підтримку України
Ізраїль розпочав операцію на півдні Сектора Гази
Ізраїль розпочав операцію на півдні Сектора Гази
Конгресмени-республіканці готуються офіційно дати старт імпічменту Байдена
Конгресмени-республіканці готуються офіційно дати старт імпічменту Байдена
Лукашенко подався до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном
Лукашенко подався до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном
Американський генерал пояснив, чому Байден уникає деяких слів про Україну
Американський генерал пояснив, чому Байден уникає деяких слів про Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
62K
Скільки території окупувала Росія, а скільки – звільнили ЗСУ. Дані на початок зими 2023 року
28K
ЗСУ знищили окупантів, які стратили полонених українських бійців
16K
«Причина проста». Стефанчук роз'яснив, чому Порошенка не пустили за кордон
15K
Американський генерал пояснив, чому Байден уникає деяких слів про Україну
5653
Прогноз курсу валют на 2024 рік: економіст розповів, що буде з доларом

Новини

Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Сьогодні, 04:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Вчора, 06:35
Мокрий сніг та туман у низці областей: прогноз погоди на 3 грудня
Вчора, 04:05
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб
2 грудня, 07:25

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua