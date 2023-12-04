Експерт розповів, скільки насправді повинно коштувати пальне на заправках

Ціни на пальне можуть суттєво відрізнятися навіть на сусідніх АЗС

Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн розповів у коментарі виданню «Український тиждень», від яких факторів залежать ціни на пальне та чому вони можуть відрізнятися навіть на сусідніх заправках у п’ять чи десять грн/л.

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За словами Куюна, першою причиною, через яку на АЗС можуть «скакати» ціни є податкове навантаження. Воно відрізняється у мережах у десятки разів, а іноді, за словами експерта, це свідчить про бажання деяких компаній приховувати реальні прибутки, а тому мінімізувати податкові платежі.

«З одного боку, вони скаржаться на важкий реальний стан справ та відсутність доходів. З іншого боку – з легкістю на кілька днів пропонують знижки від 5 гривень на літрі пального. Звісно, ​​це свідчить про конкуренцію на українському ринку. Однак ситуація є показовою: заправки можуть доплатити до бюджету 1-1,5 гривні за кожен літр пального», – зазначив експерт.

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Сергій Куюн додав, що мережі АЗС могли б зробити знижки меншими, а різницю віддати до бюджету, який поповнюється коштом єдиного джерела – податків, адже вони є єдиним джерелом фінансування оборонного сектору.

«Це – ринок, а тому деякі намагаються залучити клієнтів низькою ціною або знижками, тоді як інші – за допомогою сервісу та супутніх послуг на заправних станціях. Якщо відкинути всі маркетингові прийоми, то ціни на заправках будуть відрізнятися максимум на 2 гривні за літр палива», – розповів експерт.

Куюн повідомив, що підвищені податки сплачують заправки, які реалізують паливо за підвищеними цінами. Однак постійні клієнти мають можливість придбати пальне зі знижкою у 3-4 грн/л, що відображає високу ціну порівняно з АЗС, які не пропонують таких знижок.

Нагадаємо, в Україні через обмеження польськими перевізниками руху вантажівок через кордон назріває серйозний дефіцит автомобільного газу. У низці мереж спостерігаються перебої з постачанням.