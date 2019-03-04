Алжир показав Україні, як можна досягти зміни виборчих законів

Протести в Алжирі

Участь у протестах в Алжирі по всій країні взяли не менше 800 тисяч людей

Зарубіжжя.

Алжир.

3 березня, у неділю, маніфестації проти висунення діючого президента Алжиру Абдельазіза Бутефліка на 5 термін поновилися після подання ним документів для реєстрації, як кандидата на президентські вибори, а 1 березня участь у протестах по всій країні взяли не менше 800 тисяч людей.

Абдельазіз Бутефліка, під тиском протестів, у неділю заявив, що у разі переобрання він готовий призначити дострокові вибори, провести референдум для змін у Конституцію та змінити виборчий закон.

В Україні також потрібно змінити виборчий закон і схоже Алжир продемонстрував, як цього можна досягти.

Джерело: блог Віталія Бали

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»