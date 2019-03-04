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    Думки вголос

    Алжир показав Україні, як можна досягти зміни виборчих законів

    • Віталій Бала

      Політолог

    • Розсилка
    <p>Протести в Алжирі</p> - Алжир показав Україні, як можна досягти зміни виборчих законів

    Протести в Алжирі

    Участь у протестах в Алжирі по всій країні взяли не менше 800 тисяч людей

    Зарубіжжя.

    Алжир.

    3 березня, у неділю, маніфестації проти висунення діючого президента Алжиру Абдельазіза Бутефліка на 5 термін поновилися після подання ним документів для реєстрації, як кандидата на президентські вибори, а 1 березня участь у протестах по всій країні взяли не менше 800 тисяч людей.

    Абдельазіз Бутефліка, під тиском протестів, у неділю заявив, що у разі переобрання він готовий призначити дострокові вибори, провести референдум для змін у Конституцію та змінити виборчий закон.

    В Україні також потрібно змінити виборчий закон і схоже Алжир продемонстрував, як цього можна досягти.

    Джерело: блог Віталія Бали

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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