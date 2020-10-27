Про місцеві вибори. Попередні підсумки

25 жовтня в Україні відбулись місцеві вибори, на яких обирали депутатів сільських, селищних і міських рад, а також сільських, селищних і міських голів

1. Всі обговорюють і називають причини низької явки, ніби не було зрозуміло, що явка на місцевих виборах завжди нижча, а в умовах пандемії коронавірусу вона не збільшиться, а навпаки.

2. Стосовно розчарування громадян, так, напевно цей фактор спрацював, але не тільки стосовно чинної влади, адже понад 60% виборців не можуть бути розчаровані тільки у владі.

3. Тому, нові політичні проекти, нові політичні партії, які змогли показати гарний результат на цих виборах, на мою думку, повинні задуматись яким чином переконати тих 60% виборців, щоб вони їх підтримали на парламентських виборах.

4. А парламентські вибори, саме дочасні вибори, після місцевих виборів з великою ймовірністю будуть у порядку денному української політики.

5. Цікаво також було учора ввечері і вночі дивитись телеканали, у яких різні власники і які фактично стали пропагандистськими для певних політичних партій.

6. На цих телеканалах успіхів на виборах досягли саме ті партії, за які вони агітували, вони зійшлися тільки в одному у програші чинної влади, яку також по-різному критикували, м'яко кажучи.

7. Зараз вже почали говорити про розділ України за результатами виборів.

8. Не варто поспішати, адже результати ще не пораховані. А на місцевих виборах більшість вже не захотіла грати у експерименти з некомпетентною та непрофесійною чинною владою. А в різних регіонах різні люди були при владі, яких і підтримали на виборах. Не обійшлось і без сюрпризів, для когось ці сюрпризи неприємні, а для когось дуже приємні, така вона демократія і є.

9. Вперше, регіональні політичні партії дали бій національним партіям і зокрема тим, які представлені у парламенті. За результатами виборів побачимо, хто реально переміг.

10. У будь-якому випадку, вірус зеленої влади в Україні суттєво ослаб і сподіваюсь на парламентських виборах буде подоланий.

Джерело: блог Віталія Бали

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