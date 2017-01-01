Затримання учасників АТО: навіщо ці агресивні силові дії щодо добровольців?
- Сьогодні, 12:19
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Розсилка
Такі дії можуть стати фатальною помилкою влади, бо викликають у активної частини суспільства не тільки обурення, але й злість, що переросте згодом у ненависть.
1. Затримують добровольців, які пішли на війну захищати країну.
2. Такий силовий спосіб, як це робиться, серед білого дня із залученням спецпризначенців, нагадує такі ж дії ФСБ у Криму по відношенню до кримських татар. А це погана тенденція і співпадіння.
3. Невже добровольці, які пішли воювати, не прийшли б добровільно дати свідчення і захищати себе у суді, якщо до них є питання, підозри і звинувачення?
4. Навіщо ці агресивні силові дії по відношенню до добровольців? Хто до такого додумався? І чому не додумалися так затримувати сепаратистів, співробітників МВС, СБУ, які скоїли злочини на Майдані, на війні?
5. Такі дії можуть стати фатальною помилкою влади, бо викликають у активної частини суспільства не тільки обурення, але й злість, що переросте згодом у ненависть.
P.S. Це важко пояснити навіть з точки зору здорового глузду. Це ж проблему не вирішує, а тільки загострює.
Джерело: блог Віталія Бали