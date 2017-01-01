Затримання учасників АТО: навіщо ці агресивні силові дії щодо добровольців?

Такі дії можуть стати фатальною помилкою влади, бо викликають у активної частини суспільства не тільки обурення, але й злість, що переросте згодом у ненависть.

1. Затримують добровольців, які пішли на війну захищати країну. 2. Такий силовий спосіб, як це робиться, серед білого дня із залученням спецпризначенців, нагадує такі ж дії ФСБ у Криму по відношенню до кримських татар. А це погана тенденція і співпадіння. 3. Невже добровольці, які пішли воювати, не прийшли б добровільно дати свідчення і захищати

Фото: Уніан Екс-командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродський

Такі дії можуть стати фатальною помилкою влади, бо викликають у активної частини суспільства не тільки обурення, але й злість, що переросте згодом у ненависть.

1. Затримують добровольців, які пішли на війну захищати країну.

2. Такий силовий спосіб, як це робиться, серед білого дня із залученням спецпризначенців, нагадує такі ж дії ФСБ у Криму по відношенню до кримських татар. А це погана тенденція і співпадіння.

3. Невже добровольці, які пішли воювати, не прийшли б добровільно дати свідчення і захищати себе у суді, якщо до них є питання, підозри і звинувачення?

4. Навіщо ці агресивні силові дії по відношенню до добровольців? Хто до такого додумався? І чому не додумалися так затримувати сепаратистів, співробітників МВС, СБУ, які скоїли злочини на Майдані, на війні?

5. Такі дії можуть стати фатальною помилкою влади, бо викликають у активної частини суспільства не тільки обурення, але й злість, що переросте згодом у ненависть.

P.S. Це важко пояснити навіть з точки зору здорового глузду. Це ж проблему не вирішує, а тільки загострює.

Джерело: блог Віталія Бали

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