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    Думки вголос

    Затримання учасників АТО: навіщо ці агресивні силові дії щодо добровольців?

    Такі дії можуть стати фатальною помилкою влади, бо викликають у активної частини суспільства не тільки обурення, але й злість, що переросте згодом у ненависть.
    1. Затримують добровольців, які пішли на війну захищати країну. 2. Такий силовий спосіб, як це робиться, серед білого дня із залученням спецпризначенців, нагадує такі ж дії ФСБ у Криму по відношенню до кримських татар. А це погана тенденція і співпадіння. 3. Невже добровольці, які пішли воювати, не прийшли б добровільно дати свідчення і захищати
    • Віталій Бала

      Політолог

    • Сьогодні, 12:19
    • Розсилка
    <div class="copy">Екс-командир&nbsp;батальйону &laquo;Донбас&raquo; Анатолій Виногродський</div>
    Фото: Уніан
    Екс-командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродський

    Такі дії можуть стати фатальною помилкою влади, бо викликають у активної частини суспільства не тільки обурення, але й злість, що переросте згодом у ненависть.

    1. Затримують добровольців, які пішли на війну захищати країну.

    2. Такий силовий спосіб, як це робиться, серед білого дня із залученням спецпризначенців, нагадує такі ж дії ФСБ у Криму по відношенню до кримських татар. А це погана тенденція і співпадіння.

    3. Невже добровольці, які пішли воювати, не прийшли б добровільно дати свідчення і захищати себе у суді, якщо до них є питання, підозри і звинувачення? 

    4. Навіщо ці агресивні силові дії по відношенню до добровольців? Хто до такого додумався? І чому не додумалися так затримувати сепаратистів, співробітників МВС, СБУ, які скоїли злочини на Майдані, на війні? 

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    5. Такі дії можуть стати фатальною помилкою влади, бо викликають у активної частини суспільства не тільки обурення, але й злість, що переросте згодом у ненависть.

    P.S. Це важко пояснити навіть з точки зору здорового глузду. Це ж проблему не вирішує, а тільки загострює.

    Джерело: блог Віталія Бали

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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