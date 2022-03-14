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    У Бердянську окупанти викрали священника ПЦУ

    У Бердянську окупанти викрали священника ПЦУ
    фото: facebook/Православна Церква України

    Російські військові обшукали будинок і відвезли священика у невідомому напрямку

    Сьогодні близько 7-ї ранку в окупованому Бердянську російські військові провели обшук помешкання священника ПЦУ Олега Ніколаєва, його самого арештували та вивезли у невідомому напрямку. Про це повідомляє Православна Церква України.

    Дружині з особливими потребами Юлії, яка має орфанну хворобу і постійно потребує терапії, наказали не виходити з дому.

    «Звертаємося до всіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування отця Олега: допоможіть врятувати мирного священника. Не дайте примножити кровопролиття і страждання невинних людей, не губіть життя, не чиніть гріх, за який немає прощення!», – говориться у повідомлені.

    Нагадаємо, російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова).

    Раніше, 27 лютого російські військові вбили капелана Православної Церкви України Максима Козачину.

    Козачина Максим Анатолійович, народився в 1979 році у місті Новомосковськ, Дніпропетровської області.

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    Теги: Росія окупанти церква війна військові православна церква
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    У Бердянську окупанти викрали священника ПЦУ