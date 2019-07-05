Коли українські аеропорти увійдуть до рейтингу найкращих летовищ світу?

Поки в нас будуть такі суди, як Баришівський, то наші аеропорти будуть в...

Мовою оригіналу

Дочитайте до конца. Лучшим аэропортом мира в 2019 году седьмой раз подряд стал сингапурский аэропорт Чанги. Рейтинг подготовила британская консалтинговая компания Skytrax по итогам онлайн-опроса пассажиров о сервисе более 500 воздушных ворот.

Топ-10 лучших аэропортов мира выглядит так:

1. Singapore Changi Airport - Сингапур

2. Tokyo International Airport (Haneda) - Токио, Япония

3. Incheon International Airport - Сеул, Южная Корея

4. Hamad International Airport - Доха, Катар

5. Hong Kong International Airport - Гонконг

6. Central Japan International Airport - Залив Иси, Японія

7. Munich Airport - Мюнхен, Германия

8. London Heathrow Airport - Лондон, Великобритания

9. Narita International Airport - Токио, Япония

10. Zurich Airport - Цюрих, Швейцария.

Понимаете? Три из десяти лучших аэропортов мира расположены в Японии, а первая тройка вся из Азии. Вот это уровень! Вы спросите, а где же украинские аэропорты? Ну, как вам ответить? До тех пор, пока в Украине работают такие суды, как Барышевский и 6-ой Апелляционный админсуд, наши аэропорты будут в... В конце списка, а их уровень будет... Ну, в общем на таком же уровне, как и уровень нашей жизни. Как и общая ситуация в стране и в политике. Потому, что все взаимосвязанно.