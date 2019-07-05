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    Думки вголос

    Коли українські аеропорти увійдуть до рейтингу найкращих летовищ світу?

    • Борислав Береза

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Singapore Changi Airport - Коли українські аеропорти увійдуть до рейтингу найкращих летовищ світу?
    Singapore Changi Airport

    Поки в нас будуть такі суди, як Баришівський, то наші аеропорти будуть в...

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    Дочитайте до конца. Лучшим аэропортом мира в 2019 году седьмой раз подряд стал сингапурский аэропорт Чанги. Рейтинг подготовила британская консалтинговая компания Skytrax по итогам онлайн-опроса пассажиров о сервисе более 500 воздушных ворот.

    Топ-10 лучших аэропортов мира выглядит так:
    1. Singapore Changi Airport - Сингапур
    2. Tokyo International Airport (Haneda) - Токио, Япония
    3. Incheon International Airport - Сеул, Южная Корея
    4. Hamad International Airport - Доха, Катар
    5. Hong Kong International Airport - Гонконг
    6. Central Japan International Airport - Залив Иси, Японія
    7. Munich Airport - Мюнхен, Германия
    8. London Heathrow Airport - Лондон, Великобритания
    9. Narita International Airport - Токио, Япония
    10. Zurich Airport - Цюрих, Швейцария.

    Понимаете? Три из десяти лучших аэропортов мира расположены в Японии, а первая тройка вся из Азии. Вот это уровень! Вы спросите, а где же украинские аэропорты? Ну, как вам ответить? До тех пор, пока в Украине работают такие суды, как Барышевский и 6-ой Апелляционный админсуд, наши аэропорты будут в... В конце списка, а их уровень будет... Ну, в общем на таком же уровне, как и уровень нашей жизни. Как и общая ситуация в стране и в политике. Потому, что все взаимосвязанно.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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