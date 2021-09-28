Росія не поїде до ПАРЄ через проблеми зі «Спутник-V»

Російська делегація вирішила не їхати на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи

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Это очень смешно. Новость дня из Эрэфии.

«Российская делегация решила не ехать на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Россия примет участие в сессии ПАСЕ в видеоформате. Причиной такого решения стало то, что Спутник-V в ЕС не сертифицирован и не считается вакциной. И поэтому делегации запретили свободно передвигаться по Страсбургу, где проходит сессия ПАСЕ.

Россиянам разрешили передвигать исключительно между гостиницей и зданием Совета Европы. Любое другое передвижение по городу им запрещено.

В то же время спикер российской Госдумы Вячеслав Володин в ответ на такие ограничения в отношении российской делегации предложил вообще отказаться от участия России в осенней сессии ПАСЕ»

Полностью поддерживаю предложение Володина и рекомендую россиянам даже совсем отказаться от участия во всех сессиях ПАСЕ. Одичалые должны быть за забором. Можно в клетке. Но эти мерзавцы лишь имитируют, что Запад им противен и безразличен. Ведь их дети все живут не в РФ, а на Западе. Но зато на этой сессии будет чище в воздухе. Потому что не будет вони от кремлядей.

Джерело: блог Борислава Берези

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