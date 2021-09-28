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    Думки вголос

    Росія не поїде до ПАРЄ через проблеми зі «Спутник-V»

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

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    Парламентська асамблея Ради Європи - Росія не поїде до ПАРЄ через проблеми зі «Спутник-V»
    Парламентська асамблея Ради Європи

    Російська делегація вирішила не їхати на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи

    Мовою оригіналу

    Это очень смешно. Новость дня из Эрэфии.

    «Российская делегация решила не ехать на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Россия примет участие в сессии ПАСЕ в видеоформате. Причиной такого решения стало то, что Спутник-V в ЕС не сертифицирован и не считается вакциной. И поэтому делегации запретили свободно передвигаться по Страсбургу, где проходит сессия ПАСЕ.

    Россиянам разрешили передвигать исключительно между гостиницей и зданием Совета Европы. Любое другое передвижение по городу им запрещено.

    В то же время спикер российской Госдумы Вячеслав Володин в ответ на такие ограничения в отношении российской делегации предложил вообще отказаться от участия России в осенней сессии ПАСЕ»

    Полностью поддерживаю предложение Володина и рекомендую россиянам даже совсем отказаться от участия во всех сессиях ПАСЕ. Одичалые должны быть за забором. Можно в клетке. Но эти мерзавцы лишь имитируют, что Запад им противен и безразличен. Ведь их дети все живут не в РФ, а на Западе. Но зато на этой сессии будет чище в воздухе. Потому что не будет вони от кремлядей.

    Джерело: блог Борислава Берези

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    Теги: Росія ПАРЄ Россия ПАСЕ
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    Росія не поїде до ПАРЄ через проблеми зі «Спутник-V»