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    Думки вголос

    Чому Кремль зайняв обережну геополітичну позицію щодо Франції

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    •  glavcom.ua
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    Чому Кремль зайняв обережну геополітичну позицію щодо Франції

    Росія довго мріяла про кризу в НАТО, але...

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    После неожиданного бегства американцев и прихода талибов к власти в Афганистане Франция вторая страна, с которой Россия не знает, как себя вести. С одной стороны, надо радоваться, что между ключевыми союзниками по НАТО пробежала «черная кошка» в виде неожиданного и тайного создания военно-политического тихоокеанского блока, который лишил Францию сразу 60 млрд долларов. Франция тут же обиделась на Австралию, США и Великобританию.

    Уже кажется, что это скандальное событие приведет к кризису в НАТО, о чем долго мечтал Кремль. С другой стороны, кризис НАТО может привести к созданию европейской армии, ядро которого будет составлять Франция и Германия. Но тогда европейской военной силе придется выбирать себе врага, что неизбежно приведет к обострению отношений с Россией, а это сейчас никак не нужно Кремлю, который активно «заигрывает» с Берлином.

    Отсюда вытекает непривычная невнятность и осторожность геополитической позиции Кремля, как по отношению к Афганистану, так и Франции. В случае с Афганистаном Кремль сохраняет спокойствие и явно боится попасть в ловушку соблазна заполнить вакуум, который образовался после неожиданного и скандального ухода американцев из Афганистана. Поэтому Путин предпочел «заболеть» вместо того, чтобы ехать в Душанбе на заседание ОДКБ и ШОС.

    В отношение Франции Кремль поступил еще проще. Франции тут же напомнили, как «Мистрали» для России, под давлением НАТО, были проданы другой стране – Египту. Это жест трудно назвать приятным для переживающей свое унижение Франции.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США Німеччина НАТО Франція
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    Чому Кремль зайняв обережну геополітичну позицію щодо Франції