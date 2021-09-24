Чому Кремль зайняв обережну геополітичну позицію щодо Франції

Росія довго мріяла про кризу в НАТО, але...

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После неожиданного бегства американцев и прихода талибов к власти в Афганистане Франция вторая страна, с которой Россия не знает, как себя вести. С одной стороны, надо радоваться, что между ключевыми союзниками по НАТО пробежала «черная кошка» в виде неожиданного и тайного создания военно-политического тихоокеанского блока, который лишил Францию сразу 60 млрд долларов. Франция тут же обиделась на Австралию, США и Великобританию.

Уже кажется, что это скандальное событие приведет к кризису в НАТО, о чем долго мечтал Кремль. С другой стороны, кризис НАТО может привести к созданию европейской армии, ядро которого будет составлять Франция и Германия. Но тогда европейской военной силе придется выбирать себе врага, что неизбежно приведет к обострению отношений с Россией, а это сейчас никак не нужно Кремлю, который активно «заигрывает» с Берлином.

Отсюда вытекает непривычная невнятность и осторожность геополитической позиции Кремля, как по отношению к Афганистану, так и Франции. В случае с Афганистаном Кремль сохраняет спокойствие и явно боится попасть в ловушку соблазна заполнить вакуум, который образовался после неожиданного и скандального ухода американцев из Афганистана. Поэтому Путин предпочел «заболеть» вместо того, чтобы ехать в Душанбе на заседание ОДКБ и ШОС.

В отношение Франции Кремль поступил еще проще. Франции тут же напомнили, как «Мистрали» для России, под давлением НАТО, были проданы другой стране – Египту. Это жест трудно назвать приятным для переживающей свое унижение Франции.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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