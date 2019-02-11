Вбивство Катерини Гандзюк стало технологією для атаки на опонентів

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

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Смерть активістки Гандзюк заполітизували по максимуму

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Председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Украины Юрій Луценко.

Что дальше? Дальше будет ознакомление с делом и суд. На суде мы услышим доказательную базу следствия. Если доказательства будут такими, что суд их примет, как аргументированные, то Мангера осудят. Если нет, то дело в суде развалится и Мангер будет оправдан. Тогда вопросы будут не к Мангеру, а к следствию. Ведь всех интересует найти заказчика, а не назначить кого-то на эту роль. От итоговых результатов рассмотрения этого дела очень сильно зависит возрождение доверия к судебным и к правоохранительным органам. Слишком высока цена. Пока это доверие минимально. И к сожалению это обоснованно. Надо признать, что наша правоохранительная система начала эффективно работать только когда гражданские активисты шум подняли и когда ВР вынужденно создала ТСК. Кстати, создание ТСК не нравится многим, как в парламенте так и за его стенами. Многих пугает и напрягает. Особенно после нашей поездки в Херсон.

К сожалению надо признать, что убийство Кати Гандзюк в итоге заполитизировали по максимуму. И это не удивительно, ведь на кону выборы в президенты Украины. Одни используют это дело для атаки на кандидатов, другие на власть или оппозицию, третьи хотят с помощью этой истории попасть в парламент. Мы живем в циничном мире и смерть Кати Гандзюк, для некоторых, быстро стала технологией для атаки на оппонентов. Но в любом случае теперь слово за прокурорами, которые должны доказать вину обвиняемого, за адвокатами, которые будут оппонировать им и за судьями, которые примут одну из сторон. А нас всех по прежнему интересует не только «Кто заказал Катю Гандзюк», но и чтобы все причастные к этому преступлению получили наказание. Все! Мои соболезнования родителям Кати Гандзюк, которые пережили эту трагедию. Мои соболезнования ее друзьям и близким.

Джерело: блог Борислава Берези

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