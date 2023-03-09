Дискусії про стратегічні наслідки наступу

По формальним показникам Російська імператорська армія була успішною

Зараз тривають дискусії щодо того, хто кого більше виснажує в протистоянні за Бахмут, бо це матиме прямий великий вплив на розвиток кампанії 2023 року. Точно зараз це все сказати важко. Лише по результатам кампанії 2023 року.

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Але є цікавий історичний прецедент – дискусії навколо того чого Російська імперія досягнула успішним Брусиловським проривом літа 1916 року.

По формальним показникам Російська імператорська армія була успішною в своїх діях і нанесла потужні втрати Цісарсько-Королівській армії і захопила нові території. Але при цьому сама зазнала значних втрат в живій силі.

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А головне що таки не домоглася остаточного розгрому Австро-Угорщини, якій допоміг Другий Райх. А вже через рік почався крах Російської імперії із середини, а армія була настільки деморалізована що наступ Керенського 1917 року призвів до втрати частини результатів Брусиловського прориву.

Тому мораль така що розвиток подій на стратегічному рівні не лінійна річ. А головне те що в нас поки одні бються із московитами навколо Бахмуту то інші тренуються в країнах НАТО сучасному загальновійськовому бою на обіцяній новій техніці. В той час як в Московії нічого такого немає.