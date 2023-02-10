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Ростислав Павленко Народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»)

Наслідки санкцій. Для росіян настали скрутні часи

glavcom.ua
ЄС вимагає від європейських банків будь-якими способами піти з Росії
фото з відкритих джерел

Протягом 2022 року Газпром втратив понад 80% ринку збуту в Європі

Мірою того, як рашистські відомства підбивають підсумки 2022 року, картина втрат стає для них усе більш безрадісною.

І це при тому, що обвальними втрати почали ставати з листопада-грудня минулого року, що не може ігнорувати уже й російська статистика.

Протягом року надходили повідомлення про про різні обмеження, застосовані у рамках різних пакетів та окремо, а також заходи, які країни та їхні об‘єднання вживали, щоб жити без росії.

Деякі заходи мали помітний ефект одразу – але більшість вкладалась у відкладений кумулятивний результат. І нині він лише починає проявлятися.

Наприклад, російський бюджет пережив обвальне падіння доходів від експорту після введення ембарго на російську нафту та скорочення постачання газу до Європи.

У січні Федеральна митна служба перерахувала до федеральної скарбниці на 31% менше, ніж того ж місяця роком раніше.

При тому експортні збори митниці обвалилися майже вчетверо – 74,2 млрд. рублів проти 262 млрд. у січні-2021.

В результаті збори експортних мит на нафту зменшились вдвічі в річному вираженні.

Доходи від експорту газу впали на 21%.

Продаж металів, третьої найбільшої статті російського експорту, впав на 25%.

Сукупні доходи російського бюджету у січні, за даними Мінфіну, впали на 35%.

А витрати збільшились на 59%.

Тим часом фіксуються й інші втрати:

  1. Протягом 2022 року Газпром втратив понад 80% ринку збуту в Європі.
  2. Чистий прибуток підприємств у РФ у січні-листопаді 2022 року був на 11,6% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. У листопаді чистий прибуток російських підприємств упав на 38,1%. Пізнішу статистику, очевидно, показувати страшно.
  3. Чеський постачальник електроенергії CEZ повідомив, що ініціював позов проти російського гіганта Газпрому у міжнародному арбітражному суді в Женеві. Окрім прямих втрат від санкцій, росія заплатить і за зухвалість свого ккрівництва у спробі «заморозити Європу». На свавільне рішення «газпрому» не постачати газ уже подали позов німецькі компанії. Очевидно, решта європейців не забариться.
  4. ЄС вимагає від європейських банків будь-якими способами піти з Росії. Європейський центробанк посилює тиск на банки зони євро, вимагаючи, щоб вони припинили бізнес у РФ.
  5. Обіг роздрібної торгівлі у Росії 2022 року знизився на 6,7% проти показника за 2021 рік.

«Дрібна» торгівля тримається найдовше і падає найповільніше. І якщо пішла «в мінус» і вона – перспективи у рашистів кепські.

І далі ж буде!

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Теги: втрати картина статистика бізнес торгівля ембарго бюджет Газпром росія

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