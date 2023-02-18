Під Бахмутом прикордонники знищили групу «вагнерівців» (відео)

Прикордонники взяли одного бойовика у полон

17 лютого після обіду російські окупанти вкотре спробували прорвати оборону наших захисників під Бахмутом. Противник розраховував атакувати зненацька, проте маневр ворога прикордонники помітили. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Атаку бійці Луганського прикордонного загону відбили. Четверо окупантів знищено, семеро – поранено, ще один – у полоні.

«Полонений – найманець ПВК «Вагнер», який донедавна відбував покарання у місцях позбавлення волі країни-окупанта, поповнить наш обмінний фонд», – зазначили прикордонники.

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Як повідомлялося, 15 лютого під час боїв під Бахмутом прикордонники захопили опорний пункт російських окупантів і взяли в полон «вагнерівця», ще п'ятьох загарбників знищили.