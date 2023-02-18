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Під Бахмутом прикордонники знищили групу «вагнерівців» (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Бахмутом прикордонники знищили групу «вагнерівців» (відео)
Полонений «вагнерівець» поповнить обмінний фонд
фото: скріншот із відео

Прикордонники взяли одного бойовика у полон

17 лютого після обіду російські окупанти вкотре спробували прорвати оборону наших захисників під Бахмутом. Противник розраховував атакувати зненацька, проте маневр ворога прикордонники помітили. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Атаку бійці Луганського прикордонного загону відбили. Четверо окупантів знищено, семеро – поранено, ще один – у полоні.

«Полонений – найманець ПВК «Вагнер», який донедавна відбував покарання у місцях позбавлення волі країни-окупанта, поповнить наш обмінний фонд», – зазначили прикордонники.

Як повідомлялося, 15 лютого під час боїв під Бахмутом прикордонники захопили опорний пункт російських окупантів і взяли в полон «вагнерівця», ще п'ятьох загарбників знищили.

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Теги: Бахмут ПВК Вагнера окупанти росія війна прикордонники

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