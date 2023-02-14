Розвідка повідомила, чи має Росія достатньо ресурс для нового вторгнення

Росії не вистачає високоточної зброї

Нараз російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі виданню Kyiv Post.

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«У той час як поширюється інформація про запланований на 24 лютого широкомасштабний наступ Росії, українська військова розвідка повідомляє, що Росія вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває й сьогодні», – зазначив представник воєнної розвідки України.

Черняк також заявив, що Росія планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України, зазначивши, що зараз вона «намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. Однак, за нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України».

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У розвідці також підкреслили, що в Росії не вистачає високоточної зброї. «Росія стикається з браком високоточної зброї, і, незважаючи на це, вона продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні. росіяни вже використали понад 80 відсотків високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається», – підсумував Черняк.

Раніше британська розвідка повідомила, що незважаючи на те, що російські війська продовжують атакувати українських захисників на Бахмутському напрямку та у районі Кремінної, загарбники ще не мають достатньо сил для оперативного прориву.

Нагадаємо, триває 356-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка - Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.