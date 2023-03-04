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Микола Бєлєсков Головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

Фактори війни, які працюють проти нас

glavcom.ua
Наша кадрова армія зазнала втрат за рік повномасштабної війни
фото: ЗСУ

Є поточні вимоги вести боротьбу тут і зараз, а є питання підготовки тих, кого мобілізували нещодавно

Фактори, які впливають на розвиток подій, діляться на 2 категорії – субєктивні і обєктивні. Субєктивні це ті, де якість зусиль залучених гравців може впливати на результат. Обєктивні це фактори поза твоїм контролем.

Субєктивні моменти непогано нещодавно описав Глен Грант в своїй статті для ресурсу Майдан.

Але є певні обєктивні фактори, які працюють проти нас. Перш за все в питанні чому якість спротиву бажала б бути кращою на поточному моменті.

Причина в тому що наша кадрова армія, яка була на 24.02.22, і підготовлений в АТО/ООС в 2014-21 роках резерв зазнав значних втрат – вбиті, поранені, морально і фізично виснажені після року такої війни.

Просто в нас певний час тому говорили про те які втрати понесла кадрова армія Московії після 24.02.22 і як наслідок виникла дилема "Або займатися підготовкою поповнень і як наслідок відволікати тих, хто може воювати тут і зараз або не займатися таким, але погіршувати довгостроково свою ситуацію". Московити обрали перше, а наслідки всі побачили під Вугледаром недавно коли московити втратили дуже багато техніки на якій працювали ті, кого мобілізували.

Але проблема в тому що в нас така ж сама дилема. І так само вирішувати її важко – є поточні вимоги вести боротьбу тут і зараз, а є питання підготовки тих, кого мобілізували нещодавно.

На це все загалом накладаються наші втрати найбільш підготовлених, які є результатом того що брак важкого озброєння і БК ми змушені компенсувати людьми. Управління ескалацією яке є питанням №1 для адміністрації Байдена після 24.02.22 мало наслідком затяжні дискусії і напіврішення щодо того що, як і коли давати із озброєння. Результат – втрати в кадрової армії і серед підготовленого резерву. А потім працює іще більше ефект негативної мультиплікації в питанні гарантування якості спротиву на майбутнє.

Це все обєктивні обставини на які нам важко вплинути. Як наслідок маємо що маємо. Та власне із тим, що є непогано тримаємося.

Єдине що на відміну від московитів в нас є купа тренувальних програм від партнерів, які дозволяють вчити нещодавно мобілізованих елементам сучасного загальновійськового бою і загальновійськової операції.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: втрати грант озброєння армія

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Микола Бєлєсков

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