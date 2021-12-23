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    Думки вголос

    Наказ про обов'язковий військовий облік жінок – це наша відповідь Чемберлену

    • Олена Білозерська

      Боєць Української добровольчої армії 

    •  glavcom.ua
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    Жінки в армії об'єктивно не потрібні &ndash; окрім тих небагатьох, які свідомо хочуть у ній служити - Наказ про обов'язковий військовий облік жінок – це наша відповідь Чемберлену
    Жінки в армії об'єктивно не потрібні – окрім тих небагатьох, які свідомо хочуть у ній служити

    Щоб поставити на військовий облік таку величезну кількість жінок, потрібен не один місяць, можливо, рік

    Сьогодні мені тричі телефонували журналісти - просили прокоментувати наказ про обов'язковий військовий облік жінок. Відмовилась, бо зараз хворію і в кадр не можу. Але якщо людям цікаво, що думаю з цього приводу – напишу тут.

    До наказу ставлюся скептично і вважаю, що він закінчиться пшиком.

    По-перше, щоб поставити на військовий облік таку величезну кількість жінок, потрібен не один місяць, можливо, рік. До того часу «або ішак здохне, або падишах» (с)

    По-друге, жінки в армії об'єктивно не потрібні – окрім тих небагатьох, які свідомо хочуть у ній служити.

    По-третє, бібліотекарки etc. в армії не потрібні від слова зовсім. З цивільних потрібні медики, ефективні менеджери, знавці логістики тощо. В разі оголошення воєнного стану жінок можна було б задіяти, наприклад, для примусової праці на оборонних підприємствах – але діюча влада ніколи не піде на настільки непопулярні рішення.

    Отже, цей наказ – всього лише «наша відповідь Чемберлену». Взаємні лякалки. МНС Росії опублікувало інструкцію про похорон загиблих на війні за спрощеною процедурою у братських могилах (ух, як страшно!) – у нас вирішили поставити на військовий облік жінок. Явища одного порядку.

    Джерело: блог Олени Білозерської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗСУ армія жінка
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    Наказ про обов'язковий військовий облік жінок – це наша відповідь Чемберлену