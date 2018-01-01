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    Думки вголос

    Що робити з українськими артистами, які їздять на гастролі до Росії

    Потрібно на гроші котрогось особливо за поребриком популярного придбати, скажімо, танк
    Додумалась щойно, що робити з українськими артистами, які їздять на гастролі до РФ. Можна було б заборонити їм це законодавчо. Але оскільки в Росії значно вищі заробітки, артисти ігноруватимуть цю заборону, а спроби притягнути їх до відповідальності викликатимуть хвилі ліберального обурення. Також можна зривати їхні концерти в Україні силами
    • Олена Білозерська

      Боєць Української добровольчої армії 

    • Сьогодні, 17:33
    • Розсилка
    Ані Лорак
    Ані Лорак

    Потрібно на гроші котрогось особливо за поребриком популярного придбати, скажімо, танк

    Додумалась щойно, що робити з українськими артистами, які їздять на гастролі до РФ.

    Можна було б заборонити їм це законодавчо. Але оскільки в Росії значно вищі заробітки, артисти ігноруватимуть цю заборону, а спроби притягнути їх до відповідальності викликатимуть хвилі ліберального обурення.

    Також можна зривати їхні концерти в Україні силами «невідомих патріотів». Але такі спроби - гарантовані збитки патріотам і заробітки кремлівським пропагандистам.

    Ось що треба зробити: російські гастролі не забороняти, артистів за них не переслідувати - ні юридично, ні морально. Але. ОБКЛАСТИ КОЖЕН ВІЗИТ ДО РОСІЇ ВИСОКИМ ПОДАТКОМ, ЯКИЙ ДО КОПІЙКИ ВИТРАЧАТИМЕТЬСЯ НА ПОТРЕБИ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА. Сума податку має бути великою, але такою, щоб їздити за поребрик все одно залишалося вигідним.

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    Артистів після повернення з Росії нагороджувати грамотами - «За допомогу ЗСУ». Широко розповсюджувати інформацію, хто з них скільки грошей привіз для української армії. На гроші котрогось особливо за поребриком популярного придбати, скажімо, танк. Назвати його іменем. Зняти про цей танк сюжет для центральних каналів. І так далі.

    Здогадуєтесь, що буде далі? Дуже скоро їх у Росії на поріг не пускатимуть 

    Джерело: блог Олени Білозерської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Росія ЗСУ армія
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