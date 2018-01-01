Що робити з українськими артистами, які їздять на гастролі до Росії

Потрібно на гроші котрогось особливо за поребриком популярного придбати, скажімо, танк

Додумалась щойно, що робити з українськими артистами, які їздять на гастролі до РФ. Можна було б заборонити їм це законодавчо. Але оскільки в Росії значно вищі заробітки, артисти ігноруватимуть цю заборону, а спроби притягнути їх до відповідальності викликатимуть хвилі ліберального обурення. Також можна зривати їхні концерти в Україні силами

Олена Білозерська Боєць Української добровольчої армії

Олена Білозерська

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ані Лорак

Потрібно на гроші котрогось особливо за поребриком популярного придбати, скажімо, танк

Додумалась щойно, що робити з українськими артистами, які їздять на гастролі до РФ.

Можна було б заборонити їм це законодавчо. Але оскільки в Росії значно вищі заробітки, артисти ігноруватимуть цю заборону, а спроби притягнути їх до відповідальності викликатимуть хвилі ліберального обурення.

Також можна зривати їхні концерти в Україні силами «невідомих патріотів». Але такі спроби - гарантовані збитки патріотам і заробітки кремлівським пропагандистам.

Ось що треба зробити: російські гастролі не забороняти, артистів за них не переслідувати - ні юридично, ні морально. Але. ОБКЛАСТИ КОЖЕН ВІЗИТ ДО РОСІЇ ВИСОКИМ ПОДАТКОМ, ЯКИЙ ДО КОПІЙКИ ВИТРАЧАТИМЕТЬСЯ НА ПОТРЕБИ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА. Сума податку має бути великою, але такою, щоб їздити за поребрик все одно залишалося вигідним. Читайте також З квітня Росія позбудеться права приймати міжнародні турніри з усіх видів спорту Сьогодні, 16:53 Артистів після повернення з Росії нагороджувати грамотами - «За допомогу ЗСУ». Широко розповсюджувати інформацію, хто з них скільки грошей привіз для української армії. На гроші котрогось особливо за поребриком популярного придбати, скажімо, танк. Назвати його іменем. Зняти про цей танк сюжет для центральних каналів. І так далі. Здогадуєтесь, що буде далі? Дуже скоро їх у Росії на поріг не пускатимуть

Джерело: блог Олени Білозерської

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