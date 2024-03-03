Перемога Трампа на праймеріз у трьох штатах США, «бавовна» в Криму: головне за ніч

Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо

У ніч проти 3 березня у місті Феодосія на сході тимчасово окупованого Криму прогриміли потужні вибухи. Російська протиповітряна оборона нібито знищила 38 БПЛА над тимчасово окупованим Кримом. Колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 3 березня, щоб ви були в курсі головних подій.

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«Бавовна» в Криму

У ніч проти 3 березня у місті Феодосія на сході тимчасово окупованого Криму прогриміли потужні вибухи.

Telegram-канал «Кримський вітер» повідомляв, що вибухи у місті лунають в районі нафтобази. Туди поїхали автомобілі пожежників і швидкої допомоги.

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Згодом пресслужба міністерства оборони Російської Федерації повідомила, що російська протиповітряна оборона нібито знищила 38 БПЛА над тимчасово окупованим Кримом.

«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням 38 БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

У російському відомстві додали, що ППО РФ нібито «знищила всі українські безпілотні літальні апарати над територією Республіки Крим».

Ексміністр оборони США назвав наступну ціль Путіна після України

У разі досягнення успіху в Україні наступною мішенню російського диктатора Володимира Путіна стане Грузія. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» сказав колишній міністр оборони США та ексдиректор ЦРУ Леон Панетта.

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За його словами, якщо не зупинити Путіна в Україні, він продовжить свою агресію не лише проти Грузії, а й проти інших країн-членів НАТО, які межують із Росією.

«Тому абсолютно важливо, щоб США спробували працювати з Грузією для забезпечення її безпеки», – сказав Панетта.

Леон Панетта зазначив, що головна мета Путіна – підірвати демократію у США, а також підірвати демократію в інших країнах.

«Це його головна мета і очевидно, що для захисту нашої національної безпеки ми маємо зробити так, щоб Путіну не вдалося здійснити свої наміри», – заявив Панетта.

Перемога Трампа на праймеріз у трьох штатах США

Колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо, пише Reuters

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Зазначається, що Трамп у суботу легко переміг на республіканських кокусах у Мічигані, де партію роздирають чвари, які, як побоюються деякі республіканці, можуть зашкодити його кампанії в цьому ключовому штаті.

За даними Edison Research, колишній президент США також виграв у суботу республіканські кокуси в Міссурі та Айдахо.

У всіх трьох штатах Трамп переміг Ніккі Гейлі, свою основну суперницю серед республіканців.

За даними Республіканської партії штату Мічиган, Трамп переміг Гейлі в усіх 13 округах, які брали участь у кокусах.

Reuters пише, що у Гейлі швидко закінчується час, щоб змінити хід перегонів за висунення від республіканців. На черзі – «супервівторок» 5 березня, найбільший день праймеріз, коли голосуватимуть 15 штатів і одна територія.

Глава МЗС Франції розповів, чи є конфлікт між Макроном і Шольцем

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прокоментував інформацію про розбіжності між президентом країни Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем щодо України. Про це Сежурне розповів в інтерв'ю Le Monde.

«Не існує франко-німецького зіткнення, ми згодні з 80% питань», – зазначив дипломат.

За словами Стефана Сежурне, у Франції та Німеччини спільна мета – підтримати Україну. При цьому країни мають «різний ступінь зобов'язань» з початку повномасштабної війни в Україні, зокрема стосовно ракет.

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«Це питання не є виборчим, воно є екзистенційним. Україна опинилася в центрі передвиборчих дебатів, тому що насправді існують розбіжності в позиціях щодо цього питання. Я б хотів, аби це було не так, і щоб існував широкий консенсус поза партійними розбіжностями», – підкреслив глава МЗС Франції.

Вибухи у Петербурзі

Увечері 2 березня, у російському Санкт-Петербурзі біля морського порту Бронка працювали засоби протиповітряної оборони. Про це повідомляють росЗМІ.

«Мешканці повідомили в екстрені служби «про хлопки і вибухи» над Фінською затокою, імовірно, в районі порту Бронка в Петербурзі», – йдеться у повідомленні.

Згодом губернатор Санкт-Петербурга Олександр Дрозденко заявив, що в Ломоносовському районі Ленінградської області, мовляв, спрацювали засоби ППО. За його словами, повітряні цілі нібито вражені над акваторією та узбережжям Фінської затоки.

Крім того, як пишуть росЗМІ, аеропорт «Пулково» був приблизно на годину закритий на прийом і виліт літаків – у ньому «для забезпечення безпеки польотів цивільних суден» вводився так званий план «Килим».

Міноборони Росії згодом повідомило, що засоби ППО «знищили український безпілотний літальний апарат над територією Ленінградської області». Не повідомляється, чи завдано якоїсь шкоди об'єктам на землі.