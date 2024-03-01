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Обіцянки Путіна обійдуться бюджету Росії у $130 млрд – Bloomberg

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Обіцянки Путіна обійдуться бюджету Росії у $130 млрд – Bloomberg
Обіцянки Путіна можуть коштувати Росії понад $130 млрд протягом наступних шести років
фото з відкритих джерел

Реалізація всіх проєктів російського диктатора потребує величезної суми, яка не врахована в бюджеті РФ

Обіцянки, які російський диктатор Володимир Путін озвучив перед президентськими виборами в РФ, можуть коштувати країні понад $130 млрд протягом наступних шести років. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

«Аналітики вважають, що нові національні проєкти, запропоновані Путіним у щорічному зверненні до Федеральних зборів, разом з ініціативами щодо підвищення рівня життя та масштабним списанням боргів російським регіонам, можуть коштувати казні Кремля понад $130 млрд, які наразі не враховані в бюджеті», – пише агентство.

Аналіз, проведений інвестиційним директором Astra Asset Management Дмитром Полевим, показує, що проєкти можуть коштувати Росії понад $130 млрд за шість років. Це враховує не тільки державні витрати, але й пропоноване списання двох третин позик, наданих з федерального бюджету російським регіонам, а також інвестиції в комунальні послуги.

Пропозиції Путіна включають розширення державної підтримки для підвищення народжуваності та тривалості життя, а також інвестиції в покращення інфраструктури, стимулювання розвитку технологій та збільшення експорту не нафтової продукції. Кілька інших ідей спрямовані на розвиток людських ресурсів, оскільки Росія стикається з гострою нестачею робочої сили, що погіршується через війну в Україні.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 29 лютого оголосив послання до Федеральних зборів. Він наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. Путін зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами Володимира Путіна, Росія «скоро його продемонструє».

Як повідомлялося, Путін знову заявив про бажання розпочати переговори з Україною. Також російський диктатор визнав, що Україна для нього – питання життя і смерті. На думку Путіна, для Заходу те, що відбувається в Україні, є «лише покращенням свого тактичного становища». 

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Теги: росія інвестиції путін

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