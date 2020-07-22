Що робити, якщо ви знайшли сторонній предмет

Будьте пильними!

Що робити якщо Ви знайшли сторонній предмет в зоні АТО або навіть у себе на зупинці, громадському місці і т.д.

Завжди припускайте, що він замінований. Часто бойовики мінують дитячі іграшки, гаманці, пачки сигарет, комп'ютер .. Іноді на міну можуть кинути жменю монет. Не так давно почали мінувати зброю, газову трубку або ствольну коробку автомата.

Нормальні воїни завжди мінують тіла і кинутий транспорт. Завжди!

На війні часто немає мети вбити - досить покалічити, відірвавши палець або стопу - і немає бійця. Каліка вигідніше убитого, його потрібно рятувати і аккуратно нести, він волає і плаче, деморалізуючи підрозділ.

Інша справа теракт. Тут найчастіше метою є максимальна кількість жертв. Чим більше, тим краще.

У місті маскувати вибуховий пристрій будуть під об'ємні предмети.

Ми зараз не чіпаємо смертників.

Найчастіше це будуть звичайні сумки, машини, коробки. Ємності, які можна нашпигувати вибухівкою і предметами ураження: цвяхами, шайбами, металевою стружкою і т.д.

Алгоритм поведінки:

Розглянемо тільки місто.

Ніколи нічого не чіпайте і не піднімайте стороннього.

Якщо Ви виявили дивний предмет без власника в місці скупчення людей - запитайте оточуючих, чий він. Якщо відповіді немає, то попросіть всіх відійти і повідомте про загрозу в поліцію і людям, що стежать за порядком в даному місці, вахтерам, черговим станції, охороні.

Організуйте контроль за місцем і попереджайте всіх про небезпеку до прибуття поліції або саперів.

Безпечна дистанція від предмета занадто велика, що б досягти її в реальності.

Переконайтеся, що Ви перебуваєте не ближче 50 метрів, бажано не стояти у повний зріст і бути укритим за міцною стіною або металевим стовпом, подалі від вікон і скляних об'єктів.

Якщо стороння людина просить Вас доглянути за речами, не соромтеся попросити його показати Вам вміст. Не хоче? Скажіть, що боїтеся теракту. Нормальна людина цінних речей не залишає сторонньому і з розумінням повинна поставитися до прохання. Ні? Викликайте поліцію.

Тепер проблема, поліція не панацея. Останні події показали недосконалість протоколів на такі події. Тому продублюйте виклик Пожежникам і в МНС.

Дочекайтеся приїзду. Якщо Вас не буде, а небезпеку не виявлено, то Вас можуть звинуватити в хуліганстві. Якщо ж Ви на місці, то все ок, просто проявили пильність.

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Теракти зараз затопили Європу. Нас же чекає, скоріше, індивідуальний терор. Чому?

Я звинувачую в усіх останніх атаках на Європу Росію або організації, з нею безпосередньо пов'язані: Ігіл, Хізбола, Хамаз і ін. В Європі ворогу не потрібна лояльність населення, тільки домовленості з їх урядом.

У нас же йде вже повноцінна війна і РФ не вигідно робити масові теракти проти населення, без підтримки якого жодна армія не зможе утримати країну, а якщо такі робитимуть, то від імені міфічних «українських» фашистів, націоналістів, партії війни, тощо.

І нам загрожує індивідуальний терор проти журналістів, політиків, бізнесменів, громадських діячів, волонтерів. Особливо проросійських або російських, або тих, що прийняли українське громадянство. Проти інфраструктури і стратегічних об'єктів, таких як залізничні шляхи, склади, тощо.

Великі теракти можливі проти проросійських громад, церков російського патріархату, тощо. Ворог хоче мати зайві приводи для агресії.

Будьте пильні. Ворог хоче продемонструвати повну не здатність влади вберегти своїх громадян (остання активно цьому сприяє).

Суспільство має бути готовим саме себе захистити.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»